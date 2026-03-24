«Νέο κύμα πυραύλων» εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Όπως μεταδίδει την αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, «Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Έκρηξη στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποιήσεις για την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος — πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.

Το Ισραήλ διεξήγαγε επτά αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στον νότιο τομέα της πρωτεύουσας του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσε νωρίς το πρωί το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο νότιος τομέας της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο οποίος θεωρείται προπύργιο του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, είχε ήδη βομβαρδιστεί τουλάχιστον μια φορά χθες το βράδυ.