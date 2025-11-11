Ένα νέο είδος προϊστορικού φιδιού ανακάλυψε Έλληνας παλαιοντολόγος, ο οποίος το «βάφτισε» Παραδοξοφίδιο, λόγω των περίεργων σπονδύλων του – πολύ διαφορετικών από οποιοδήποτε άλλο φίδι.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, η ανακάλυψη έγινε από τον Δρ. Γιώργο Γεωργαλή, καθηγητή στο Ινστιτούτο Συστηματικής κι Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία, ο οποίος και ονόμασε Παραδοξοφίδιο(Paradoxophidion) το νέο είδος φιδιού, που έζησε 37 εκατομμύρια χρόνια πριν, στην Αγγλία.

Η επιστημονική εύρεση στηρίχθηκε σε μελέτη απολιθωμάτων που φυλάσσονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και βρέθηκαν στη θέση Hordle Cliff στη νότια Αγγλία, μια θέση που είναι ευρέως γνωστή στην παλαιοντολογική κοινότητα για τα άφθονα απολιθώματα θηλαστικών, χελωνών και κροκοδείλων.

Τα απολιθώματα περιλάμβαναν άφθονους σπονδύλους, από όλα τα μέρη του σώματος του Παραδοξοφιδίου, επιτρέποντας μία πλήρη εικόνα της ανατομίας του νέου φιδιού.

Ο Δρ. Γεωργαλής μελέτησε τα νέα ευρήματα με τη χρήση μικροαξονικής τομογραφίας, μιας σύγχρονης τεχνολογίας που επιτρέπει πλήρη ανάλυση των απολιθωμάτων.

«Οι μικροί αυτοί σπόνδυλοι δείχνουν ότι το Παραδοξοφίδιο ήταν ένα σχετικά μικρό φίδι, πιθανότατα μην ξεπερνώντας το ένα μέτρο σε μήκος», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Γεωργαλής.

Το σημαντικό, όμως, σχετικά με τη νέα ανακάλυψη, όπως τονίζει ο ίδιος, βρίσκεται στην ταξινόμηση του Παραδοξοφίδιου: την εποχή που ζούσε το νέο είδος, 37 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα περισσότερα φίδια ανήκαν στους Βόες ή στους Πύθωνες, οι οποίοι επικράτησαν σε όλα τα οικοσυστήματα, ευνοούμενοι από το θερμό τροπικό κλίμα που κυριαρχούσε.

Αντιθέτως, το Παραδοξοφίδιο δεν συγγενεύει με τους Βόες/Πύθωνες, αλλά ανήκει σε μια άλλη ομάδα φιδιών που ονομάζονται Καινοφίδια (Caenophidia), δηλαδή τα «καινούργια, ανεπτυγμένα» φίδια. Στα Καινοφίδια ανήκουν, σήμερα, χιλιάδες είδη φιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβάνοντας επίσης και είδη με ιατρική/φαρμακευτική σημασία, όπως οι οχιές και οι κόμπρες.

«Παρ’ όλο που σήμερα είναι άφθονα, ποικίλα, και βρίσκονται σχεδόν παντού, οι απαρχές των Καινοφιδίων δεν είναι καλά γνωστές, καθώς γνωρίζουμε πολύ λίγα απολιθώματα. Το Παραδοξοφίδιο αποτελεί πιθανόν ένα πρωτόγονο μέλος των Καινοφιδίων, αποδεικνύοντας ότι η ομάδα αυτή των ερπετών δειλά δειλά ξεκινούσε να γίνεται ποικιλόμορφη, μια ποικιλία η οποία έχει, σήμερα, επικρατήσει στις σύγχρονες πανίδες ανά την υφήλιο», κατέληξε ο κ. Γεωργαλής.

Η έρευνα πήρε προέγκριση και θα δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Comptes Rendus Palevol.