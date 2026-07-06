Νέο Διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κρήτης – Εκτός ο Κώτσογλου, μέσα ο Μπαλαντίνος

Νέο διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, διατηρώντας τον Νίκο Καλογερή και τους άλλους χωρικούς αντιπεριφερειάρχης αλλά αφήνοντας εκτός τον μέχρι πρότινος θεματικό αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος.

Πιο αναλυτικά, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης ορίστηκε ο Γιώργος Πιτσούλης, περιφερειακός σύμβουλος της Π.Ε. Ηρακλείου, ο οποίος θα εποπτεύει και τον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κινητών Μονάδων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης επικουρεί και αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Στις κατά τόπο αρμοδιότητες, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων παραμένει ο Νίκος Καλογερής. Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου ο Νίκος Συριγωνάκης, Λασιθίου ο Γιάννης Ανδρουλάκης και Ρεθύμνης η Μαρία Λιονή.

Στους έμμισθους αντιπεριφερειάρχες με θεματικές αρμοδιότητες ορίστηκαν ο Στέλιος Βοργιάς στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ο Μανώλης Καμπουράκης στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, η Γεωργία Μηλάκη στον Πολιτισμό και την Ισότητα, ο Χανιώτης Σπύρος Μπαλαντίνος στη διασύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, ο Νίκος Ξυλούρης στον τομέα Περιβάλλοντος, ο Μιχάλης Σαρρής στις Μεταφορές και Επικοινωνίες, ο Σταύρος Τζεδάκης στην Αγροτική Οικονομία και ο Γιώργος Τσαπάκος στην Πολιτική Προστασία.

Ως άμισθοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν ο Μιχάλης Βάμβουκας στον τομέα Επιχειρηματικότητας, ο Μιχάλης Κλώντζας στον τομέα Εξωστρέφειας και η Θεοδώρα Κουτεντάκη στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Η θητεία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.