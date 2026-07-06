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Τρίτη, 7 Ιουλίου, 2026
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Νέο Διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κρήτης – Εκτός ο Κώτσογλου, μέσα ο Μπαλαντίνος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Νέο διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, διατηρώντας τον Νίκο Καλογερή και τους άλλους χωρικούς αντιπεριφερειάρχης αλλά αφήνοντας εκτός τον μέχρι πρότινος θεματικό αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος.

Πιο αναλυτικά, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης ορίστηκε ο Γιώργος Πιτσούλης, περιφερειακός σύμβουλος της Π.Ε. Ηρακλείου, ο οποίος θα εποπτεύει και τον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κινητών Μονάδων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης επικουρεί και αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Στις κατά τόπο αρμοδιότητες, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων παραμένει ο Νίκος Καλογερής. Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου ο Νίκος Συριγωνάκης, Λασιθίου ο Γιάννης Ανδρουλάκης και Ρεθύμνης η Μαρία Λιονή.
Στους έμμισθους αντιπεριφερειάρχες με θεματικές αρμοδιότητες ορίστηκαν ο Στέλιος Βοργιάς στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ο Μανώλης Καμπουράκης στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, η Γεωργία Μηλάκη στον Πολιτισμό και την Ισότητα, ο Χανιώτης Σπύρος Μπαλαντίνος στη διασύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, ο Νίκος Ξυλούρης στον τομέα Περιβάλλοντος, ο Μιχάλης Σαρρής στις Μεταφορές και Επικοινωνίες, ο Σταύρος Τζεδάκης στην Αγροτική Οικονομία και ο Γιώργος Τσαπάκος στην Πολιτική Προστασία.
Ως άμισθοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν ο Μιχάλης Βάμβουκας στον τομέα Επιχειρηματικότητας, ο Μιχάλης Κλώντζας στον τομέα Εξωστρέφειας και η Θεοδώρα Κουτεντάκη στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
Η θητεία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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