Νέο Δ.Σ. Ιατρικής Εταιρείας στα Χανιά

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η Ιατρική Εταιρεία Χανίων, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιουνίου 2026, παράλληλα με τις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Τα εκλεγμένα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα την 1η Ιουλίου 2026, με πρόεδρο τον γαστρεντερολόγο Ηλία Μπουζάκη.

Το νέο Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ηλίας Μπουζάκης, γαστρεντερολόγος

Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Ποντικάκη, ρευματολόγος

Γενική Γραμματέας: Φωτεινή Φιλιούση, παιδίατρος

Ταμίας: Γιάννης Καλλιτσάκης, ρευματολόγος

Μέλος: Γιάννης Κατσικογιάννης, γενικός γιατρός

Αναπληρωματικό μέλος: Γιάννης Παντελάκης, καρδιολόγος

Στόχος της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων, όπως επισημαίνεται, είναι η προώθηση της επιστημονικής προόδου, η συνεχής εκπαίδευση των γιατρών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά θέματα υγείας και προστασίας της ζωής.