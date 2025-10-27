menu
Νέο Audi A6 Sedan

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το νέο Audi A6 Sedan επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα αεροδυναμικής και σχεδίασης, καθώς διαθέτει συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23cd. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην ιστορία της Audi για μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η πρόσοψη κυριαρχείται από το μεγάλο Singleframe χαμηλής τοποθέτησης, που βελτιώνει την πρόσθια ροή του αέρα. Ο ενσωματωμένος αεραγωγός spoiler στο κάτω τμήμα του προφυλακτήρα μειώνει την άντωση στον εμπρός άξονα και εξασφαλίζει πιο ομαλή αεροδυναμική συμπεριφορά. Κεντρικό στοιχείο αποτελούν οι πλευρικοί αεραγωγοί που διοχετεύουν τη ροή του αέρα γύρω από τους εμπρός τροχούς και τα πλευρικά πάνελ με τρόπο που περιορίζει τις αναταράξεις.

Το πίσω τμήμα η ελαφρά ανοδική καμπύλη της ουράς και η ενσωματωμένη ακμή στο καπάκι του χώρου αποσκευών εξασφαλίζουν ιδανικό σημείο αποκόλλησης της ροής του αέρα, μειώνοντας δραστικά τις δίνες στο πίσω μέρος. Σε συνδυασμό με τον μεγάλο διαχύτη χαμηλά, περιορίζεται σημαντικά το πεδίο ανατάραξης, δημιουργώντας τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην άντωση του πίσω άξονα και την αεροδυναμική αντίσταση.

Τέλος, η παράλληλη εξέλιξη αεροδυναμικής και αεροακουστικής συνέβαλε καθοριστικά στην αίσθηση άνεσης. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί έως και 30% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, χάρη σε ενισχυμένες στεγανοποιήσεις θυρών, παχύτερα κρύσταλλα και βελτιστοποιημένες αρθρώσεις.

