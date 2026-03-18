Νεκρός ο υπ. Πληροφοριών του Ιράν

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ «εξοντώθηκε» κατά την διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύκτα.

«Ηταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», εξήγησε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Κατς προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο».

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του ιρανού αξιωματούχου από την Τεχεράνη.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν την άδεια στον ισραηλινό στρατό να σκοτώσει και οποιονδήποτε άλλον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν αποτελεί στόχο χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση.

Ισραηλινά πλήγματα στην καρδιά της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στην καρδιά της Βηρυτού προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 41 άλλων, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ στοχοθέτησε επίσης τον ανατολικό και τον νότιο Λίβανο, όπου εντολή εκκένωσης προκάλεσε πανικό στην περιοχή της Τύρου.

Ο διευθυντής των προγραμμάτων πολιτικού περιεχόμενου του λιβανικού τηλεοπτικού δικτύου Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του σε ισραηλινό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός. Η επίθεση έπληξε το κτίριο όπου ζούσε ο Μοχάμεντ Χέρι με την οικογένειά του στη συνοικία Ζοκάκ Αλ-Μπλατ, «σκοτώνοντας τον ίδιο με τη γυναίκα του και τραυματίζοντας τα παιδιά και τα εγγόνια τους».

Τρεις πυκνοκατοικημένες συνοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας στοχοθετήθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Στη συνοικία Μπασούρα, που έγινε στόχος ύστερα από ισραηλινή προειδοποίηση, ένα κτίριο που χτυπήθηκε είχε γίνει πλέον ένας σωρός από ερείπια, με τον δρόμο να είναι επίσης γεμάτος συντρίμμια.

«Ήταν τέσσερις το πρωί, κοιμόμασταν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Σάρα Σάλεχ 29 ετών, εκτοπισμένη από τα νότια προάστια της Βηρυτού που είχε βρει καταφύγιο σε γειτονικό σχολείο που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας. «Φύγαμε με τις πιζάμες μας, πήγαμε προς μια πλατεία στο κέντρο της πόλης», δήλωσε.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση κατά δύο γειτονικών συνοικιών. Μια από αυτές στοχοθέτησε εκ νέου, στη συνοικία Ζοκάκ Αλ-Μπλατ, ένα κτίριο που φιλοξενούσε υποκατάστημα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ και που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα.

«Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν στο σημείο και η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω τεστ DNA», δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, με επίθεση κατά του Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων.

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 912 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 111 παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές, και έχουν εκτοπίσει περισσοτέρους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, δηλαδή πάνω από το ένα έκτο του πληθυσμού της μικρής αυτής χώρας.

Πλήγμα στη Σιδώνα, την κύρια πόλη του νότιου Λιβάνου

Στη Σιδώνα, την κύρια πόλη του νότιου Λιβάνου, πλήγμα που είχε στόχο σήμερα το πρωί ένα αυτοκίνητο προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ο ένας εκ των οποίων ήταν διασώστης της Πολιτικής Προστασίας, κοντά στην παραθαλάσσια οδό, όπου εκτοπισμένοι κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με το υπουργείο.

Νοτιότερα, ισραηλινή εντολή εκκένωσης προκάλεσε πανικό στην πόλη της Τύρου. Εκατοντάδες οικογένειες έφυγαν με κατεύθυνση τη Σιδώνα ενώ αυτές που αποφάσισαν να παραμείνουν κατέφυγαν στις παλιές συνοικίες της πόλης, τις οποίες δεν αφορούσε η εντολή εκκένωσης, σύμφωνα με απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» στην περιοχή της Τύρου, «σε απάντηση σε εκτοξεύσεις ρουκετών προς το κράτος του Ισραήλ».

Χθες, Τρίτη, το βράδυ ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «θα ενεργήσει με ισχύ» στην περιοχή και κάλεσε σχεδόν το σύνολο των κατοίκων της πόλης να απομακρυνθούν.

Κάτοικοι άρχισαν να φεύγουν εσπευσμένα μέσα στη νύχτα, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Κασμάρ, συντονιστής μέσων ενημέρωσης στην υπηρεσία για τη διαχείριση καταστροφών στην Τύρο. Η πόλη αυτή φιλοξενεί περίπου 11.000 εκτοπισμένους από την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σήμερα το Ισραήλ εξέδωσε αντίστοιχη προειδοποίηση για τους κατοίκους σε πολλά χωριά στα περίχωρα της Τύρου.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε άμεσα τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βορείως του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε στο Telegram ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, προσδιορίζοντας τέσσερα χωριά κοντά στην Τύρο.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθέτησε επίσης τον ανατολικό Λίβανο, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στην πόλη Μπααλμπέκ και τέσσερις άλλοι στην κοινότητα Γιοχμόρ.

Κηδεύεται σήμερα ο Λαριτζανί – Το Ιράν ορκίζεται να «εκδικηθεί»

Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θά