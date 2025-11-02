Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα στη Βόρεια Ιταλία

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες, συμπεριλαμβανομένης μιας 17χρονης κοπέλας, έχασαν χθες (1/11) τη ζωή τους από χιονοστιβάδα κοντά στην κορυφή της Βερτάνα στο Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε (βόρεια Ιταλία) , ανέφεραν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Η χιονοστιβάδα, η οποία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, έπληξε δύο ομάδες Γερμανών ορειβατών που ανέβαιναν τις Άλπεις Ορτλερ στη Βόρεια Ιταλία, όχι μακριά από τα ελβετικά σύνορα.

«Η πρώτη ομάδα, που αποτελούνταν από τρία άτομα, θάφτηκε εντελώς κάτω από το χιόνι και οι τρεις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, δήλωσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Στη δεύτερη ομάδα των τεσσάρων, επέζησαν δύο ορειβάτες που είχαν καταφέρει να φτάσουν σε καταφύγιο.

Σήμερα (2/11) το πρωί τ, βρέθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων αγνοουμένων, ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του, πρόσθεσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης, σημειώνοντας ότι η αναζήτησή τους είχε παρεμποδιστεί από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι δύο είχαν «παρασυρθεί από το φαράγγι όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα», πρόσθεσαν.