Νεκροί και τραυματίες ανοικτά της Χίου

Συνολικά 14 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από τον τόπο της σύγκρουσης απόψε στις 9 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, σκάφους με μετανάστες και πλωτού του Λιμενικού Σώματος.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, άλλες πληροφορίες από το Νοσοκομείο της Χίου μιλάνε για συνολικά 26 άτομα που έχουν μεταφερθεί εκεί. Ανάμεσα τους συγκαταλέγεται και αριθμός σοβαρά τραυματιών. Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στο σημείο αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορία

* φωτ. αρχείου