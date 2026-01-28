Νεκρό βρέφος στο Παίδων Αγία Σοφία – Το μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καλλιθέα το πρωί της Τετάρτης (28/1) όταν ένα βρέφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πατέρα και τη θεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cnn.gr, οι συγγενείς του άτυχου βρέφους, υπήκοοι Ρουμανίας, μετέφεραν αρχικά το νήπιο σε κτηνιατρείο επί της Λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές.