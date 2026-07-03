Νεκρή θαλάσσια χελώνα στον Σταυρό

Μια θαλάσσια χελώνα εντόπισαν νεκροί πολίτες στην Παχιά Άμμο του Σταυρού το μεσημέρι της Παρασκευής. Άμεσα ειδοποίησαν τον Δήμο Χανίων και το Λιμενικό, χωρίς πάντως να έχει απομακρυνθεί η χελώνα μέχρι τις 8:30 το βράδυ.

Η χελώνα σύμφωνα με εκτιμήσεις κατοίκων έχει τραύματα από προπέλα. Οι πολίτες εκφράζουν τα παράπονά τους για το γεγονός ότι δεν έχουν ανταποκριθεί οι Αρχές παρά την έγκαιρη ειδοποίηση. «Είναι θέμα Δημόσιας Υγείας», επεσήμαναν στα “Χανιώτικα νέα”.

Μάλιστα πολίτες προχώρησαν σε μια πρόχειρη τοποθέτηση καλαμιών γύρω από το νεκρό ζώο, για να κρατήσουν απόσταση οι περαστικοί.