Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Διεθνή

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών στη Γενεύη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ρώσοι και ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ομάδα των ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Η ουκρανική ομάδα έφθασε χθες στη Γενεύη, είχε γνωστοποιήσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πριν αρχίσουν αυτές οι νέες συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάσθηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.

