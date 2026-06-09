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Τρίτη, 9 Ιουνίου, 2026
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Τοπικά

Νέες συμβάσεις συνεργασίας υπέγραψε ο Ο.Α.Κ. με ΤΟΕΒ στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), στην Αγυιά Χανίων, υπογράφηκαν δυο (2) νέες συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, με αντικείμενο την παροχή νερού άρδευσης και την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα στις περιοχές ευθύνης τους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τις συμβάσεις υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., Άρης Παπαδογιάννης, με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Φουρνέ, Χαράλαμπο Γιαννακάκη, καθώς και με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα, Ιωάννη Σπανουδάκη.
Οι συμφωνίες διασφαλίζουν τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή τροφοδότηση των αρδευτικών δικτύων, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των παραγωγών και της αγροτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές.
Οι υπογραφές πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συνεργασία του Ο.Α.Κ. με τους τοπικούς οργανισμούς διαχείρισης αρδευτικών δικτύων και την κοινή βούληση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους και την αγροτική παραγωγή.
Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε:
«Η διασφάλιση των αναγκαίων υδατικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, εργαζόμαστε με συνέπεια και κοινό στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των παραγωγών, ενισχύοντας την αποτελεσματική διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών του νησιού»»

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