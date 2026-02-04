menu
17.4 C
Chania
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Νέες προσπάθειες για τραίνο στην Κρήτη – Συνάντηση στο Ηράκλειο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Νέες προσπάθειες για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής για την δημιουργία μέσου σταθερής στην Κρήτη, η οποία διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Στην ανακοίνωση – πρόσκλησή της με τίτλο: «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί: Θα μπει η Κρήτη σε Σταθερή Τροχιά;», η Επιτροπή αναφέρει:

«Η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, σας προσκαλεί στην ανοικτή εκδήλωση διαλόγου για το μέλλον των υποδομών του νησιού με επίκεντρο την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μέσου Σταθερής Τροχιάς.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη που θα συνδέει τους κύριους αστικούς πόλους του νησιού και τις πύλες εισόδου – εξόδου της (λιμάνια, αεροδρόμια), δεν αποτελεί πλέον μια απλή πρόταση, αλλά μια επιτακτική αναγκαιότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την εξοικονόμηση κόστους από τις μεταφορές, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των καθυστερήσεων, και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Πληροφορίες Εκδήλωσης
• Ημερομηνία: Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026 | Ώρα: 11:00 π.μ.
• Τοποθεσία: Ξενοδοχείο «Atlantis», Ηράκλειο (και διαδικτυακά)
• Συντονιστής: Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης

Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση θα κοινοποιηθεί εντός της
εβδομάδας.

Η παρουσία σας στο κρισιμότερο αναπτυξιακό στοίχημα της Κρήτης είναι απαραίτητη».

Την πρόσκληση υπογράφουν τα μέλη της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής:

• Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης
• Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου
• Τάσος Βάμβουκας, πρ. Δήμαρχος Χανίων
• Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος ΠΣΕΟ
• Λευτέρης Μιχελάκης, Γ. Γραμματέας ΠΣΕΟ
• Μαρία Σίτη, Συγκοινωνιολόγος
• Γιώργος Νάθενας, Συγκοινωνιολόγος
• Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum