Νέες προσπάθειες για τραίνο στην Κρήτη – Συνάντηση στο Ηράκλειο

Νέες προσπάθειες για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής για την δημιουργία μέσου σταθερής στην Κρήτη, η οποία διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Στην ανακοίνωση – πρόσκλησή της με τίτλο: «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί: Θα μπει η Κρήτη σε Σταθερή Τροχιά;», η Επιτροπή αναφέρει:

«Η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, σας προσκαλεί στην ανοικτή εκδήλωση διαλόγου για το μέλλον των υποδομών του νησιού με επίκεντρο την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μέσου Σταθερής Τροχιάς.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη που θα συνδέει τους κύριους αστικούς πόλους του νησιού και τις πύλες εισόδου – εξόδου της (λιμάνια, αεροδρόμια), δεν αποτελεί πλέον μια απλή πρόταση, αλλά μια επιτακτική αναγκαιότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την εξοικονόμηση κόστους από τις μεταφορές, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των καθυστερήσεων, και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

• Ημερομηνία: Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026 | Ώρα: 11:00 π.μ.

• Τοποθεσία: Ξενοδοχείο «Atlantis», Ηράκλειο (και διαδικτυακά)

• Συντονιστής: Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης

Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση θα κοινοποιηθεί εντός της

εβδομάδας.

Η παρουσία σας στο κρισιμότερο αναπτυξιακό στοίχημα της Κρήτης είναι απαραίτητη».

Την πρόσκληση υπογράφουν τα μέλη της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής:

• Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης

• Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου

• Τάσος Βάμβουκας, πρ. Δήμαρχος Χανίων

• Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος ΠΣΕΟ

• Λευτέρης Μιχελάκης, Γ. Γραμματέας ΠΣΕΟ

• Μαρία Σίτη, Συγκοινωνιολόγος

• Γιώργος Νάθενας, Συγκοινωνιολόγος

• Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος».