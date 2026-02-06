Νέες καταγγελίες από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού

Νέες καταγγελίες διατυπώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού ενώ αμφισβητεί τα συμπεράσματα της ΔΕΥΑΧ μετά από μικροβιολογικές αναλύσεις του θαλασσινού νερού.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) δημοσίευσε στις 5 Φεβρουαρίου μικροβιολογικές αναλύσεις του θαλασσινού νερού για την περιοχή της Παχιάς Άμμου και με αυτές ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον στο έως τώρα στάδιο του έργου, οι εργασίες για το αντλιοστάσιο Α44 δεν έχουν προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και ότι δεν παρατηρείται μικροβιολογική επιβάρυνση που να συνδέεται με τις εκτελούμενες εργασίες. Ωστόσο, αυτό το συμπέρασμα είναι παραπλανητικό, καθώς δεν έχει γίνει ειδική οικολογική μελέτη για το συγκεκριμένο σημείο, ούτε παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων όπως ιζήματα, θολότητα, βενθικές κοινότητες ή φωτοσύνθεση των προστατευόμενων Λιβαδιών Ποσειδωνίας, που είναι απαραίτητες για να αξιολογηθεί πραγματικά η περιβαλλοντική κατάσταση.

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις καλύπτουν μόνο το διάστημα 19 έως 31 Ιανουαρίου 2026, ενώ μετά τις 2 Φεβρουαρίου 2026 άρχισε η διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων εργοταξιακών αποβλήτων και ιζήματος στη θάλασσα και στην ακτή, χωρίς τη χρήση φίλτρων ή με χρήση ακατάλληλων φίλτρων. Η θάλασσα εμφανίζει πλέον πορτοκαλί χρώμα, στα βράχια υπάρχουν λάσπες και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την κατάσταση μετά την έναρξη αυτής της πρακτικής. Οι μικροβιολογικοί δείκτες του Ιανουαρίου δεν μπορούν να αντικατοπρίσουν την υποβάθμιση που έχει ήδη συμβεί. Η ΔΕΥΑΧ πραγματικά θεωρεί ότι αυτά τα νερά, είναι κατάλληλα για κολύμβηση αυτή τη στιγμή στην Παχιά Άμμο;

Η μεγάλη ποσότητα ιζήματος και λάσπης κατακλύζει τον βυθό και την παραλία, γεμίζει λάσπες τα βράχια και το παράκτιο οικοσύστημα, αυξάνει τη θολότητα και προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος και καθιστά την περιοχή λιγότερο ασφαλή για λουόμενους».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρεται:

«Η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΧ, Ελευθερία Λουπασάκη, είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου της 16 Ιανουαρίου 2026 ότι το περιστατικό της 6ης Ιουνίου 2025 όταν η θάλασσα και τα βράχια βάφτηκαν πορτοκαλί «ήταν μια εξαιρετικά άτυχη στιγμή», αλλά δεν ήταν ρύπανση, ούτε μόλυνση και ότι όταν ανακατεύεται χώμα με νερό προκύπτει ένα αργιλικό στρώμα. Ωστόσο, αυτή η «εξαιρετικά άτυχη στιγμή» πλέον επαναλαμβάνεται συνειδητά και χωρίς διακοπή εδώ και πέντε ημέρες, με συνεχή απόθεση αργιλικού ιζήματος στη θάλασσα και στην ακτή ενώ θα μπορούσε να εναποτίθενται σε περιοχή κοντά στο έργο για φυσική εξάτμιση του νερού και κατακράτηση της ιλύος και όχι απευθείας απόρριψη στη θάλασσα και στην ακτή με τόσο καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Εάν η ΔΕΥΑΧ πραγματικά ενδιαφερόταν για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος της Παχιάς Άμμου, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η απόθεση του αργιλικού ιζήματος στη θάλασσα αποτελεί σοβαρή επιβάρυνση για τα Λιβάδια Ποσειδωνίας. Το αργιλικό υλικό αυξάνει τη θολότητα και μειώνει το φως που φτάνει στον βυθό, εμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση των φυτών και αναστέλλοντας την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, η επίστρωση αργίλου πάνω στα φύλλα και τους οφθαλμούς των φυτών διαταράσσει την φυσιολογική λειτουργία τους, ενώ η πιθανή παρουσία ρυπαντών στο ίζημα μπορεί να προκαλέσει τοξικές επιδράσεις. Η υποβάθμιση των Λιβαδιών Ποσειδωνίας μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μήνες μετά την απόθεση και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η πρακτική αυτή παραβιάζει τον Νόμο 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων και των ακτών, που απαγορεύουν κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να επέμβουν άμεσα και να σταματήσουν αυτή την επικίνδυνη πρακτική, πριν προκληθεί μη αναστρέψιμη βλάβη στα λιβάδια Posidonia, στα βράχια, στην ακτή και στη θάλασσα της Παχιάς Άμμου».