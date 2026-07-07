Νέες ισορροπίες

Σε μια συνεδρίαση που θα μπορούσε να καταγραφεί κυρίως για το κλίμα συναίνεσης και την ομόφωνη εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, υπήρξε τελικά μια… παραφωνία.

Η μη εκλογή τακτικού μέλους της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Δημοτική Επιτροπή, μετά την απόφαση (νομότυπη) της παράταξης Μανιμανάκη, να διατηρήσει και τις τρεις θέσεις.

Πριν από δυόμισι χρόνια, οι παρατάξεις της μειοψηφίας είχαν επιλέξει τον δρόμο της συνεννόησης. Εκείνη η στάση είχε οδηγήσει στην εκλογή του κ. Λουτσέτη εκ μέρους της ΛΑ.ΣΥ. ως τακτικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή.

Ήταν μια θεσμική επιλογή που αναγνώριζε ότι, πέρα από τις πολιτικές διαφορές, η παρουσία διαφορετικών φωνών σε ένα τόσο κρίσιμο όργανο μόνο να ενισχύσει μπορεί τη λειτουργία του Δήμου.

Χθες, η παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά» άλλαξε τακτική, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τις ισορροπίες στην Επιτροπή, καθώς οι παρεμβάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης τα τελευταία 2,5 χρόνια έβαλαν αρκετές φορές… δύσκολα στη δημοτική Αρχή Σημανδηράκη, αναδεικνύοντας σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την πόλη μας.

Προφανώς και η παράταξη «Όνειρο είναι στα Χανιά» έχει ικανότατα στελέχη, όμως η παρουσία της Λαϊκής Συσπείρωσης, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί της, υπήρξε κατά κοινή ομολογία μαχητική, ουσιαστική και συχνά αποκαλυπτική για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ανάγκες και το αύριο της πόλης.

Οι νέοι πλέον συσχετισμοί, διαμορφώνονται με το βλέμμα και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και υπό το πρίσμα αυτό, η απόφαση της παράταξης Μανιμανάκη ερμηνεύεται ως… λογική.

Παραμένει όμως η απορία για τον ποιο ωφελεί πραγματικά αυτή η εξέλιξη; Την παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά»; Τη δημοτική Αρχή;

Την πόλη, πάντως, δύσκολα.