Νέες εμφανίσεις για τα Χανιά City F.C.

Tην έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία LSF.sport, επίσημο διανομέα της ιταλικής εταιρείας αθλητικού ρουχισμού Legea στην Κύπρο ανακοίνωσαν τα Χανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Legea αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες ιταλικές εταιρείες στον χώρο του αθλητικού εξοπλισμού, με μακρά παράδοση στο ποδόσφαιρο και τα ομαδικά αθλήματα, ξεκινώντας τη διαδρομή της από τη δεκαετία του 1970 και εξελισσόμενη σε διεθνώς καταξιωμένο brand.

Οι νέες εμφανίσεις της ομάδας

Η νέα αγωνιστική εμφάνιση των Χανίων για τη σεζόν 2026-27 αποτυπώνει μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική, με καθαρές γραμμές, δυναμικά μοτίβα και προσεγμένες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της ομάδας. Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ παράδοσης και μοντέρνας προσέγγισης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει στον αγωνιστικό χώρο.

Οι βασικές εμφανίσεις θα κυκλοφορήσουν σε τρεις εκδόσεις (μπλε, λευκή και κόκκινη), καλύπτοντας κάθε αγωνιστική ανάγκη και επιλογή της ομάδας. Αντίστοιχα, η στολή των τερματοφυλάκων θα διατίθεται σε κίτρινη, κόκκινη και πράσινη εκδοχή, με ξεχωριστό σχεδιασμό και έντονες χρωματικές αντιθέσεις που δίνουν ιδιαίτερη ταυτότητα κάτω από τα δοκάρια.

Συνολικά, πρόκειται για μια πλήρη σειρά εμφανίσεων που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονη αθλητική φιλοσοφία, ενισχύοντας την εικόνα της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου.

Παρουσίαση από τους αρχηγούς

Τις νέες εμφανίσεις παρουσιάζουν οι αρχηγοί της ομάδας Κουτρουμπής, Βαλεριάνος, Καπνίδης, καθώς και ο τερματοφύλακας Κοντογιάννης, δίνοντας το στίγμα της νέας αγωνιστικής σεζόν και μεταφέροντας στον κόσμο της ομάδας το ύφος και τη φιλοσοφία της νέας συλλογής

Οι νέες φανέλες θα είναι σύντομα διαθέσιμες και για τους φιλάθλους της ομάδας προς πώληση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της»