menu
30.7 C
Chania
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Νέες εμφανίσεις για τα Χανιά City F.C.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Tην έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία LSF.sport, επίσημο διανομέα της ιταλικής εταιρείας αθλητικού ρουχισμού Legea στην Κύπρο ανακοίνωσαν τα Χανιά.

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Legea αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες ιταλικές εταιρείες στον χώρο του αθλητικού εξοπλισμού, με μακρά παράδοση στο ποδόσφαιρο και τα ομαδικά αθλήματα, ξεκινώντας τη διαδρομή της από τη δεκαετία του 1970 και εξελισσόμενη σε διεθνώς καταξιωμένο brand.

Οι νέες εμφανίσεις της ομάδας

Η νέα αγωνιστική εμφάνιση των Χανίων για τη σεζόν 2026-27 αποτυπώνει μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική, με καθαρές γραμμές, δυναμικά μοτίβα και προσεγμένες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της ομάδας. Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ παράδοσης και μοντέρνας προσέγγισης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει στον αγωνιστικό χώρο.

Οι βασικές εμφανίσεις θα κυκλοφορήσουν σε τρεις εκδόσεις (μπλε, λευκή και κόκκινη), καλύπτοντας κάθε αγωνιστική ανάγκη και επιλογή της ομάδας. Αντίστοιχα, η στολή των τερματοφυλάκων θα διατίθεται σε κίτρινη, κόκκινη και πράσινη εκδοχή, με ξεχωριστό σχεδιασμό και έντονες χρωματικές αντιθέσεις που δίνουν ιδιαίτερη ταυτότητα κάτω από τα δοκάρια.

Συνολικά, πρόκειται για μια πλήρη σειρά εμφανίσεων που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονη αθλητική φιλοσοφία, ενισχύοντας την εικόνα της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου.

Παρουσίαση από τους αρχηγούς

Τις νέες εμφανίσεις παρουσιάζουν οι αρχηγοί της ομάδας Κουτρουμπής, Βαλεριάνος, Καπνίδης, καθώς και ο τερματοφύλακας Κοντογιάννης, δίνοντας το στίγμα της νέας αγωνιστικής σεζόν και μεταφέροντας στον κόσμο της ομάδας το ύφος και τη φιλοσοφία της νέας συλλογής

Οι νέες φανέλες θα είναι σύντομα διαθέσιμες και για τους φιλάθλους της ομάδας προς πώληση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum