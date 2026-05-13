Νέες εκδόσεις – Χάρης Στρατιδάκης: «Οι βραχοκλησιές του Ρεθύμνου»

Ο διακεκριµένος ρεθεµνιώτης εκπαιδευτικός, ο ακάµατος ,ενεργός και υπεύθυνος πολίτης, ∆ρ Χάρης Στρατιδάκης, έδωσε στη δηµοσιότητα ακόµη ένα βιβλίο (το 50ο !), µε τον παραπάνω τίτλο, που αποτελεί πραγµατική προσφορά.

Στις 201 σελίδες του βιβλίου, «διασώζεται η µνήµη όχι µόνο 136 ρεθεµνιώτικων βραχοκλησιών αλλά και 151 χανιώτικων, καθώς επίσης και 58 ηρακλειώτικων και 45 λασιθιώτικων». Μνηµονεύονται επίσης «σπηλαιώδη προσκυνήµατα ανά τον κόσµο» και στο επίµετρο υπάρχει ο «κατάλογος (των) 390 κρητικών βραχοκλησιών». !!!

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο «Όλες οι θρησκείες και οι πολιτισµοί συνέδεσαν τις λατρείες τους µε ιερά κάτω ή µέσα σε βράχους».

Οι σπηλιές, αυτά τα θαυµαστά κοιλώµατα της γης, που στέγασαν από τα πανάρχαια χρόνια την οικογενειακή εστία, τα όνειρα, την πίστη των Κρητικών, είναι αξιόλογα µνηµεία πολιτισµού.

Σ’ αυτά, για χιλιάδες χρόνια, κατέφευγαν οι πρόγονοί µας αναζητώντας σωτηρία από τη µανία των καιρών και των λογής-λογής εχθρών, από το φόβο της απώλειας του σώµατος και της ψυχής.

Ο συγγραφέας, ακάµατος ερευνητής, εξερεύνησε την άγνωστη µυστική Κρήτη, την ιερή γη του Νησιού µας, συνοµίλησε µε τους σηµερινούς κατοίκους, οι οποίοι όπως και οι πρόγονοί τους για χιλιάδες χρόνια λάτρευαν και εξακολουθούν να λατρεύουν το Θεό σε µυστικές κρύπτες, σε σπηλιές λίγο ή πολύ απρόσιτες και µε την υπευθυνό- τητα που τον διακρίνει την έφερε στο φως. Αναζητώντας τα ησυχαστήρια των Αγίων, επορεύθη, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «εν όρεσιν και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης».

Εκεί έζησε τη «χαρά (της) ανακάλυψης όχι απλής, φυτών, πετρωµάτων ή πουλιών, αλλά, πέραν αυτής, των ιχνών περασµένων πολιτισµών και της θρησκευτικότητας που τους διακατείχε».

Με ζήλο και ιδιαίτερη επιµέλεια, αποτύπωνε στο χαρτί και στο φιλµ τη θέση και τη µορφή της κάθε βραχοκλησιάς. Άκουσε από τους ανθρώπους του τόπου όχι µόνο την ιστορία, αλλά και κάθε τι που είχε σχέση µε το κάθε ιερό προσκύνηµα,(τα θαύµατα, τις παραδόσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) κι όλα αυτά αποτελούν το υλικό του βιβλίου.

Ένα υλικό που συνοµιλεί αρµονικά ο λόγος µε την εικόνα, πληµµυρισµένο από την οµορφιά και την ιερότητα της Κρήτης, γεµάτο από τον µόχθο και τον ωραίο λόγο του συγγραφέα Χάρη Στρατιδάκη.

Καθώς το µελετούσα θυµήθηκα τα «Ιερά Σπήλαια της Κρήτης» το σηµαντικό βιβλίο που µας άφησε ο πασίγνωστος ερευνητής της κρητικής γης, ο Γάλλος καθηγητής Paul Faure. Στην τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου γράφει τα παρακάτω που νοµίζω ότι αποδίδουν µε ενάργεια το κίνητρο και την πολύχρονη προσπάθεια του Στρατιδάκη:

«Ο ρόλος που διαδραµάτισαν αυτές οι µικρές και φτωχικές εκκλησίες στη ν ιστορία της Κρήτης είναι σηµαντικός. Επί χίλια χρόνια διατήρησαν και διατηρούν ακόµη την ευσέβεια των βοσκών και των γεωργών που εργάζονται κοντά σ’ αυτές. Είναι τόποι µονώσεως και περισυλλογής κουρασµένων κατοίκων των πόλεων. Προκαλούν την προσκόλληση των Κρητών στην πάτριο γη. Σ’ αυτές ιερείς και µοναχοί έχουν αναθερµάνει τον ελληνικό πατριωτισµό σε δύσκολους καιρούς. Όπως ο µυθολογικός γίγας Ανταίος έτσι και ο κρητικός λαός αναλαµβάνει δύναµη όταν έρχεται σ’ επαφή µε τη γη του. Όπως ο Απόστολος Παύλος, ο άγιος πολλών εκκλησιών, έτσι και ο ευσεβής κρητικός λαός βλέπει στα σκοτεινά σπήλαια το Θείο Φως και δεν ξεχνά τον Σωτήρα Χριστό, που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία σε σπήλαιο της Ιουδαίας».

Θερµά συγχαρητήρια!