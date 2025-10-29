menu
18.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Οικονομία

Νέες διακρίσεις για το The Dolli

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής βρέθηκε το THE DOLLI κατά τη διάρκεια της πρώτης Παγκόσμιας Τελετής Απονομής MICHELIN Keys που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στρέφοντας για μία ακόμη φορά τους προβολείς στην ελληνική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μετά τη βράβευσή του με δύο MICHELIN Keys στην ειδική εκδήλωση της Αθήνας τον Μάρτιο του 2025, το THE DOLLI τιμήθηκε ξανά -και απροειδοποίητα- για την υψηλή αισθητική, την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών του και τη μοναδική εμπειρία επισκέπτη, στη λαμπερή εκδήλωση στο Musée des Arts Décoratifs, αυτή τη φορά παρουσία κορυφαίων ξενοδόχων, σχεδιαστών και οραματιστών από όλο τον κόσμο.

Το πολυβραβευμένο Maison Hotel της GRECOTEL προβαλλόταν ενώπιον διεθνούς κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής στις επίσημες οθόνες του MICHELIN, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας όχι μόνο για το ίδιο το ξενοδοχείο, αλλά την Αθήνα και την ελληνική φιλοξενία συνολικά.

H Παγκόσμια Τελετή Απονομής, πέρα από τις περιφερειακές ανακοινώσεις, έδωσε τη δυνατότητα συνύπαρξης των καλύτερων του κόσμου σε μία ενιαία διεθνή σκηνή, με τις διακρίσεις του THE DOLLI να αποδεικνύουν ότι η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα στα μεγάλα κέντρα της παγκόσμιας πολυτελούς φιλοξενίας.

Φιγουράροντας στο Παρίσι ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, το THE DOLLI επιβεβαίωσε τη νέα, δυναμική εικόνα της Ελλάδας στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού: μιας χώρας που εμπνέει με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τη ζεστασιά της.

«Η τελετή αυτή δεν αφορούσε μόνο την αναγνώριση — αλλά τη σύνδεση. Γνωρίσαμε εξαιρετικούς ξενοδόχους απ’ όλο τον κόσμο, ανταλλάξαμε ιδέες και νιώσαμε περήφανοι που είδαμε την Αθήνα να εκπροσωπείται σε ένα τόσο ξεχωριστό περιβάλλον.»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum