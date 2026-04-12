Νέες απειλές ΗΠΑ και Ιραν μετά τις άκαρπες συνομιλίες

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν 21 ώρες διαβουλεύσεων, οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, βάζοντας σε νέα δοκιμασία την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Διαφορετικές είναι οι εκδοχές των δύο πλευρών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ και τους απεσταλμένους της ΕΡΤ, το Ιράν κάνει λόγο για υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί έδειξαν μεγάλη ευελιξία, αλλά οι Ιρανοί δεν δέχτηκαν τους όρους τους.

Ωστόσο, παρά τις άγονες συνομιλίες, είχε προηγηθεί σημαντική προεργασία σε τεχνικό επίπεδο, με εμπειρογνώμονες και στελέχη και των δύο πλευρών, υπό πακιστανική μεσολάβηση, οι οποίες κατέγραψαν πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην πολεμική ρητορική δίνοντας εντολή για αμερικανικό αποκλεισμό του Ορμούζ. Απειλές με φόντο τα Στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν και οι Φρουροί της Επανάστασης, τονίζοντας πως θα παγιδεύσουν τους εχθρούς σε θανάσιμη δίνη στο Ορμούζ.