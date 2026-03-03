Νέες ακυρώσεις πτήσεων από το Ελ. Βενιζέλος για Τελ Αβίβ και Άμπου Ντάμπι

Επαναλαμβάνεται σήμερα Τρίτη (03/03) η ίδια κατάσταση που επικράτησε χθες Δευτέρα (02/03) και προχθές Κυριακή (01/03) στο Ελευθέριος Βενιζέλος, σχετικά με τις ακυρώσεις πτήσεων, εξαιτίας της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, μέχρι στιγμής, 14 πτήσεις, από και προς την Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, εικόνα που αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εκτιμάται πως οι ακυρώσεις θα ανέλθουν σε αντίστοιχο αριθμό με τις προηγούμενες ήμερες, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα ήταν 44 , ενώ την Κυριακή 45.

Αναλυτικά για τις αναχωρήσεις, τέσσερις είναι οι πτήσεις που ακυρώθηκαν για το Τελ Αβίβ, για το Άμπου Ντάμπι και μία για την Χάιφα του Ισραήλ.

Όσον αφορά τις αφίξεις, προβλήματα υπάρχουν σε πτήσεις από την Βηρυτό, την Βαγδάτη, τη Χάιφα, την Ντόχα και δύο πτήσεις από το Τελ Αβίβ.

Στο αεροδρόμιο δεν προσέρχονται άτομα ώστε να ταξιδέψουν προς αυτές τις περιοχές.

Ενδεχομένως, σήμερα, θα υπάρξει νέα ταξιδιωτική οδηγία, αφού η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.