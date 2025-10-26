menu
22.3 C
Chania
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Νεαρός Ροδίτης, νεκρός, από σφαίρες ληστών στη Βραζιλία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Νέα τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα το νησί της Ρόδου, καθώς 18χρονος Ροδίτης που ζει με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο!

Όπως μεταδίδει η «Ροδιακή» το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος, καθώς η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό του Ιωάννη, μόλις 18 ετών, ο οποίος σήμερα λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού Ροδίτη, βυθίζει για ακόμα μια φορά στο πένθος εκτός από τους συγγενείς και το νησί μας, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum