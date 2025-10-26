Νεαρός Ροδίτης, νεκρός, από σφαίρες ληστών στη Βραζιλία

Νέα τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα το νησί της Ρόδου, καθώς 18χρονος Ροδίτης που ζει με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο!

Όπως μεταδίδει η «Ροδιακή» το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος, καθώς η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό του Ιωάννη, μόλις 18 ετών, ο οποίος σήμερα λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού Ροδίτη, βυθίζει για ακόμα μια φορά στο πένθος εκτός από τους συγγενείς και το νησί μας, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.