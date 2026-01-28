Νεανικά πρωταθλήματα σκακιού: Επτά πρωτιές οι αθλητές της ΣΑΧ

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες των Νεανικών Πρωταθλημάτων του Ν. Χανίων. Οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν τις προκριματικές φάσεις των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και οι δύο νικητές κάθε κατηγορίας κατακτούσαν και την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Παγκρήτιου Πρωταθλήματος.

1 από 14

Κάνοντας μια ανασκόπηση, από το σύλλογο της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων – Σαμαριά αγωνίσθηκαν 54 σκακιστές και σκακίστριες σε ένα σύνολο 92 αθλητών από τα εξής σωματεία: ΑΟ Κύδων, ΟΦΣΧ, ΟΑΧ, Ανώγεια, ΣΑ Χανίων & ΑΠΟ “Μίκης Θεοδωράκης”.

Ο σύλλογός ΣΑΧ – Σαμαριά συγχαίρει όλους τους νεαρούς παίκτες που αγωνίστηκαν στα πρωταθλήματα, τα οποία για πολλούς αποτελούν “βάπτισμα” στο αγωνιστικό σκάκι!

Στις 10 ηλικιακές κατηγορίες που υπήρχαν, οι αθλητές του συλλόγου της ΣΑΧ κατέκτησαν τις επτά πρώτες θέσεις (!), ενώ από τις 20 συνολικά προκρίσεις που δόθηκαν για την επόμενη φάση του Παγκρήτιου Πρωταθλήματος, οι αθλητές της κατέκτησαν τις 15!

Αναλυτικά στην κατηγορία Α08 την 1η θέση κατέκτησε ο Βολάνης Βασίλης (Σ.Α.Χ.) και τη 2η, ο Σημαντηράκης Θοδωρής (Σ.Α.Χ.). Την ΣΑΧ εκπροσώπησαν -και μάλιστα πολλοί από αυτούς συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αγώνες κλασικού σκακιού- οι: Φλουρής Απόλλωνας, Φραγκιουδάκης Λευτέρης, Βλαστάκης Γιώργος, Καρφάκης Γεράσιμος, Καρφάκης Λευτέρης, Χίμα Ερμής, Χαζιράκης Μάριος, Φραντζεσκάκης Γιάννης, Χατζησταύρος Μάριος, Δημητριάδης Χαρίτων, Κάρλες Γιάννης, Αγγελής Ανάργυρος και Χανιωτάκης Παύλος. Στα κορίτσια 1η ήρθε η Καλλιγέρη Μαρίζα (Ο.Α.Χ.) και 2η η Σημαντηράκη Χρυσοπηγή (Σ.Α.Χ.), ενώ 3η βγήκε η Γλυμιδάκη Στεφανία (Σ.Α.Χ.).

Στην κατηγορία Α10 τις προκρίσεις πήραν οι: 1ος Φραγκάκης Γιώργος (Σ.Α.Χ.) και 2ος Ψαράκης Κυριάκος (Σ.Α.Χ). Από τη ΣΑΧ συμμετείχαν ακόμη οι: Ουζουνστεφανής Νικόλας, Κοκολογιαννάκης Χαρίτος, Νεραντζάκης Δημήτρης, Παπαγεωργίου Μιχάλης, Τάγκας Γιάννης, Χαζιράκης Γιάννης και Κοκονάς Νίκος. Στην κατηγορία των κοριτσιών 1η ήρθε η Σγουρού Άννα (Κύδων) και 2η η Κουβεδάκη Ραφαέλα (Σ.Α.Χ.), ενώ από τη ΣΑΧ συμμετείχαν ακόμη οι: Ψιλοπούλου Κατερίνα, Μανουσάκη Φωτεινή, Αποστόλου Δήμητρα και Στούπη Σίλια.

Στην κατηγορία Α12 την 1η θέση κατέκτησε ο Ψαριανός Μάνος (“Μ. Θεοδωράκης”) και την 2η θέση ο Σκουλάς Σταύρος (Ο.Α.Χ.). Συμμετείχαν επίσης οι αθλητές του συλλόγου ΣΑΧ: Λαμπουσάκης Μιχάλης, Μπούχλης Νικόλας, Ξέρας Γιάννης, Λαμπουσάκης Δημήτρης, Κοκογιαννάκης Ραφαήλ, Στούπης Σταύρος και Παντελάκης Λευτέρης-Νεκτάριος. Στα κορίτσια 1η η Βολάνη Όλγα (Σ.Α.Χ.) και 2η η Γαγάνη Έλλη (“Μ. Θεοδωράκης”). Συμμετείχε επίσης η Μπουρμπάκη Άσπα (“Μ. Θεοδωράκης”) και η Τερεζάκη Μαρία (“Μ. Θεοδωράκης”).

Στην κατηγορία Α14 1ος βγήκε ο Διακολουκάς Θεοδόσης (Σ.Α.Χ.) και 2ος ο Φραϊδάκης Ματθαίος (Σ.Α.Χ.), ενώ το παρόν έδωσε και ο Λαβδάκης Μιχαήλ. Στα κορίτσια 1η βγήκε η Αποστόλου Μαρία (“Μ. Θεοδωράκης”) και 2η η Ψιλοπούλου Άννα-Μαρία (“Μ. Θεοδωράκης”), ενώ συμμετείχε και η Μπαγετάκου Χρύσα και η Βλοντάκη Χρυσή.

Στην κατηγορία Α16, όπου δυστυχώς οι συμμετοχές μειώνονται αισθητά, πρώτος βγήκε ο Λουκάκης Νίκος (Κύδων) και 2ος ο Ρίζος Δημήτρης (Σ.Α.Χ.). Στα κορίτσια 1η βγήκε η Αναστασοπούλου Σταυρούλα (“Μ. Θεοδωράκης”). Να τονίσουμε επίσης ότι η Έλενα Ψαριανού επίσης της ΣΑΧ σαν πρωταθλήτρια Ελλάδος δικαιούται να αγωνιστεί κατευθείαν στην τελική φάση των αγώνων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους γονείς για τη στήριξη και τη συμμετοχή των παιδιών τους αλλά και τους προπονητές μας για την ποιότητα των μαθημάτων (η οποία είναι έκδηλη από τα παραπάνω αποτελέσματα), την προετοιμασία των αθλητών καθώς και τις πολύτιμες αναλύσεις που πραγματοποιούνταν μετά το τέλος κάθε αγώνα. Συνεχίζουμε δυναμικά για περισσότερες όμορφες σκακιστικές παρτίδες και επιτυχίες!