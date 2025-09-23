menu
24.9 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

Νέα Ζηλανδία: Ένοχη για τη δολοφονία των παιδιών της η “δολοφόνος με τις βαλίτσες”

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μια Νεοζηλανδή με καταγωγή από τη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σήμερα για τον φόνο των δύο της παιδιών, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής.

Η Χακιούνγκ Λι επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον ευατό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες, μετέδωσαν τα νεοζηλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017.

Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022.

Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

