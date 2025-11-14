Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης: Νεκρός 53χρονος οδηγός

Τραγική δυστυχώς κατάληξη είχε ο 53χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο αργά χθες το βράδυ στα Κάτω Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Cretalive, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν το όχημά του — υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες — εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, χτυπώντας σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πλαγίως σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Μετά την σφοδρή πρόσκρουση ο 53χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα στο σημείο να κληθεί εκτός από το ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής σπεύδοντας από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου.

Παρά την άμεση κινητοποίηση ωστόσο, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε…

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια αρχή.