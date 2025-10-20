menu
22 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Νέα πρωτοβουλία του “Ορίζοντα” για τη στήριξη της Αιματολογικής του ΠΑΓΝΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μια νέα πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά δεξαμενής φύλαξης μοσχευμάτων για την Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει αναλάβει ο σύλλογος “Ορίζοντας”.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος:

«Η συγκεκριμένη αγορά θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της διαδικασίας συλλογής και φύλαξης μοσχευμάτων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων σε ασθενείς με λέμφωμα και άλλες αιματολογικές κακοήθεις νόσους, για τις οποίες η αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης. Πρόκειται για μια επένδυση ζωής, που θα προσφέρει σε εκατοντάδες ασθενείς μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.
Στο επίκεντρο αυτής της δράσης βρίσκεται ο Μιχάλης Χρυσοχεράκης, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ορίζοντα» και ιδρυτικό μέλος της αθλητικής παρέας του Συλλόγου. Με πλούσια εθελοντική και αθλητική πορεία — 35 Μαραθώνιοι σε όλο τον κόσμο, πάνω από 60 Ημιμαραθώνιοι και δεκάδες αγώνες δρόμου με τα χρώματα του «Ορίζοντα» και το σύνθημα «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ» — ο Μιχάλης θα τρέξει στις 2 Νοεμβρίου 2025 στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, καλύπτοντας ο ίδιος όλα τα έξοδά του και αφιερώνοντας τη συμμετοχή του στη συγκέντρωση χρημάτων για τον παραπάνω σκοπό.
Η προσπάθεια αυτή, ένα προσωπικό όνειρο που μετατρέπεται σε συλλογική αποστολή, αποτελεί κάλεσμα σε όλους μας να σταθούμε αρωγοί σε ένα έργο ζωής.
Σας προσκαλούμε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας με τη δική σας οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους αγοράς της δεξαμενής.
Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα πολύτιμο βήμα πιο κοντά στον στόχο — να εξασφαλίσουμε στους ασθενείς της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδας την καλύτερη δυνατή φροντίδα και ελπίδα ζωής.

Κατάθεση Δωρεάς σε τραπεζικό Λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR94 0172 7580 0057 5802 3813 023
(Όνομα Δικαιούχου: Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς & Στήριξης «Ορίζοντας»)

Αποστολή μηνύματος SMS στο 54345 τη λέξη “ΜΑΖΙ”
ΚΟΣΤΟΣ SMS 4,01 € ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ & ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ».

