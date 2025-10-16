Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος της νέας Πράσινης Αποστολής είναι η ενημέρωση γύρω από το πώς μπορούμε να γιορτάσουμε το Halloween με υπευθυνότητα, μειώνοντας τα απορρίμματα και δίνοντας στα «παλιά» νέα ζωή με σύνθημα: «Το Στοιχειωμένο Κάστρο της Ανακύκλωσης!» και δώρο για τον νικητή ένα «Asus Vivobook Go Laptop». Οι χρήστες καλούνται να ενημερωθούν για τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στολών, διακοσμήσεων και υλικών συμβάλλοντας στη μείωση αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet.

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»