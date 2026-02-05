Νέα Πέραμος: Στο μικροσκόπιο οι προσωπικές και οικονομικές σχέσεις του 27χρονου Κρητικού

Σε μια υπόθεση με πολλές πτυχές εξελίσσεται η έρευνα για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία από την Κρήτη στη Νέα Πέραμο, καθώς οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν την πιθανή διασύνδεση της αυτής της εκτέλεσης με άλλες παρόμοιες εκτελέσεις στο παρελθόν και φυσικά με άλλες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται φιλικά και συγγενικά πρόσωπα του θύματος.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η σύντροφός του κατέθεσε στους άνδρες του ανθρωποκτονιών, καθώς θεωρείται μάρτυρας κλειδί, ενώ σήμερα, προσέρχεται για κατάθεση ο πατέρας του.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στην πόλη της Ελευσίνας, μια παλαιότερη εκτέλεση με θύμα 59χρονο επιχειρηματία το 2024 στην περιοχή της Μάνδρας και φυσικά η εμπρηστική επίθεση στα οχήματα του πατέρα του πριν από μερικούς μήνες.

Ο πατέρας του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σήμερα να μεταβεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να δώσει κατάθεση και εξηγήσεις σχετικά με τα όσα έχει αναφέρει, ότι δηλαδή ο γιος του δεχόταν κάποιες απειλές και φυσικά να περιγράψει όλες τις επαγγελματικές σχέσεις και επαφές που είχε ο γιος του το τελευταίο διάστημα, καθώς εκεί πλέον επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό σε πρώτη φάση των ηθικών αυτουργών αυτής της εκτέλεσης.

Τα κενά στην κατάθεση της νεαρής συντρόφου του 27χρονου

Τον κύκλο των καταθέσεων είχε ανοίξει την Τρίτη η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου, η οποία περιέγραψε όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της αρπαγής έξω από το σπίτι τους στην πόλη της Ελευσίνας.

Η κοπέλα έχει αφήσει κάποια κενά τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την περιγραφή που έχει δώσει, καθώς η κοπέλα έχει πει ότι είδε από την τηλεόραση της πολυκατοικίας τα όσα συνέβησαν κάτω από το σπίτι της, ότι δηλαδή είδε τους μαυροντυμένοι άνδρες, ένας εξ αυτών μάλιστα να οπλοφορεί, να βάζουν με τη βία το σύντροφό της μέσα στο όχημα και στη συνέχεια να εξαφανίζονται. Ωστόσο, υπάρχει ένα κενό, γιατί κυρίως η κάμερα δεν βλέπει πολύ καλά τη γωνία, στο σημείο δηλαδή το οποίο έγινε η αρπαγή. Και φυσικά όλα αυτά διήρκησαν σε χρόνο ο οποίος δεν ταιριάζει με το χρόνο που έχει δώσει η κοπέλα.

Υπάρχει ακόμη ένα κενό στο γιατί δεν έχει δώσει εξηγήσεις, δηλαδή στο γιατί δεν πήγε απευθείας στην αστυνομία και περίμενε να περάσουν επτά ώρες προκειμένου να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από τον πατέρα της και να καταγγείλει την αρπαγή του συντρόφου της.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η ίδια φέρεται να μην έχει δώσει και πολλές πολλές λεπτομέρειες για τις επαγγελματικές σχέσεις του 27χρονου, παρότι η κοπέλα φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στην πόλη της Ελευσίνας και στο οποίο επέβαινε και ο 27χρονος σύντροφός της. Ο λόγος για ένα δυστύχημα το οποίο είχε σημειωθεί τότε, στην Ελευσίνα, πριν από έναν χρόνο. Τότε ο 27χρονος είχε βγει ζωντανός από το αυτοκίνητο, αλλά είχε σκοτωθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος ήταν πρώην συνεργάτης του νεαρού επιχειρηματία, που εκτελέστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ενδεχομένως η κοπέλα να κληθεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις όπως και λεπτομέρειες, για τις επαγγελματικές επαφές και τις σχέσεις που είχε 27χρονος, καθώς δεν έχει περιγράψει ακριβώς και τι ακριβώς έκανε αυτή η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού, παρόλο που η ίδια γνώριζε τον πρώην συνέταιρο του 27χρονου.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια σχέση αυτού του τροχαίου δυστυχήματος και με την εκτέλεση το 2024 τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα, όταν σε μια δασική περιοχή είχε βρεθεί νεκρός ένας 59χρονος επιχειρηματίας. Τότε οι δράστες είχαν κάψει και το πτώμα του αλλά και το αυτοκίνητο της διαφυγής. Αυτός ο άνθρωπος είχε σχέσεις με τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο και στο οποίο επέβαινε ο 27χρονος επιχειρηματίας, που εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρέμα στην Νέα Πέραμο.

Οι έρευνες στρέφονται ακόμη και σε κυκλώματα της νύχτας. Αυτό δεν έχει φύγει από το κάδρο των ερευνών, καθώς υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης των εκτελεστών του 27χρονου με παλαιότερες εκτελέσεις και με αυτή στη Μάνδρα το 2024, αλλά και με μια δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Παραπέμπει λοιπόν σε μέθοδο μαφίας η εκτέλεση του 27χρονου επιχειρηματία και φυσικά αυτό που θα δείξει το αν τελικά υπάρχει κάποια μαφιόζικη ομάδα η οποία κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου, είναι κυρίως οι επαγγελματικές επαφές του. Η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς η συνδέεται και με τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν βρεθεί νεκρά. Δηλαδή με τον 27χρονο επιχειρηματία, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής της εταιρείας, τον συνεταίρος του, αλβανικής καταγωγής και φίλο της συντρόφου του, ο οποίος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από έναν χρόνο και φυσικά ο 59χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος και αυτός σχετιζόταν με μία παρόμοια εταιρεία, και είχε επαγγελματικές επαφές με τον οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε 27χρονος.