Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου Κρητικού

Σε μια καθοριστική ανακάλυψη προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου Κρητικού από τα Χανιά, στη Νέα Πέραμο, καθώς εντόπισαν σε δύσβατο σημείο στη Μάνδρα το απανθρακωμένο όχημα των εκτελεστών, 17 ημέρες μετά την ανεύρεση της σορού του θύματος.

Οπως μετέδωσε το ΕΡΤNews, η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση όταν ο θείος του 27χρονου ενημέρωσε το Ανθρωποκτονιών για την ύπαρξη του οχήματος, αφού πρώτα είχε έρθει σε τυχαία επαφή με δύο περιπατητές που είχαν δει το καμένο αυτοκίνητο κοντά στον Άγιο Ιωάννη Κορακά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το όχημα, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Ιανουαρίου από γιατρό στα Βίλια Αττικής, είναι ίδιας μάρκας και χρώματος με αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας.