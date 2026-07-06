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Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
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Νέα ωράρια για τα ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων, προχωρά, όπως ανακοινώθηκε, στη διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης (Park & Ride) , ανταποκρινόμενος στην αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «από σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε ισχύ νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων από και προς τους χώρους στάθμευσης Κλαδισού και πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου (Αγίου Ιωάννη), προσφέροντας συχνότερες συνδέσεις με το κέντρο της πόλης.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη λειτουργία των περιφερειακών χώρων στάθμευσης, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν τα οχήματά τους, αξιοποιώντας τους χώρους στάθμευσης και μετακινούμενοι χωρίς κόστος προς και από το κέντρο της πόλης μέσω των ηλεκτρικών λεωφορείων του Δήμου Χανίων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο, ενώ παράλληλα περιορίζεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ενισχύονται οι φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.
Αναλυτικό πρόγραμμα δρομολογίων (ισχύει από 06/07/2026 έως 15/09/2026)
Χώρος Στάθμευσης Κλαδισού
Καθημερινές:
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40, 00:00, 00:20, 00:40.
Σάββατο:
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40, 00:00, 00:20, 00:40.
Κυριακές & Αργίες: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

 

Χώρος Στάθμευσης πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου (Αγίου Ιωάννη)
Καθημερινές:
07:15, 07:35, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 23:50, 00:10, 00:30, 00:50, 01:10.
Σάββατο:
07:15, 07:35, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 23:50, 00:10, 00:30, 00:50, 01:10.
Κυριακές & Αργίες: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Στάσεις ηλεκτρικών λεωφορείων Δήμου Χανίων
1. Χώρος Στάθμευσης Κλαδισού
2. Στάση Αγίου Νεκταρίου
3. Στάση Κυδωνίας (έμπροσθεν Υπεραστικού ΚΤΕΛ)
4. Στάση Εθνική Τράπεζα
5. Στάση Ολύμπια
6. Χώρος Στάθμευσης πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου (Αγίου Ιωάννη)
7. Στάση Πολεμικό Μουσείο
8. Στάση Χατζημιχάλη Γιάνναρη
9. Στάση Εικονοστάσι
10. Χώρος Στάθμευσης Κλαδισού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων: https://www.chania.gr/ta-chania-mou/parkchania/parkride/parknridechania/»

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