Νέα κυκλοφορία: «Τα καρυδότσουφλα της ένωσης»

Το βιβλίο του Μανώλη Περράκη µε τίτλο «Τα καρυδότσουφλα της ένωσης», σε εικονογράφηση Σοφίας Φάσσου, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Έρεισµα. Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και είναι αφιερωµένο στα δέντρα…: «Σ’ αυτά που εισέπνευσαν κακία και εξέπνευσαν καλοσύνη. Σ’ αυτά που ωρίµασαν ιδέες και δώσανε καρπούς και στις επόµενες γενιές. Σ’ αυτά που φώλιασαν πάνω τους ανασφάλειες άλλων και τις αγκάλιασαν. Σ’ αυτά που τέντωσαν τις ελπίδες τους προς τον ήλιο κόντρα στον άνεµο. Σ’ αυτά που ρίζωσαν την επανάσταση στο χώµα και δεν κουνίσαν από κει µέχρι να αλλάξει ο κόσµος. Σ’ αυτά τα δέντρα!», αναφέρεται στο σηµείωµα της έκδοσης, που όπως τονίζεται, αποτελεί «Ένα Σποράκι για όλα τα Βλαστάρια, για να γίνουν γερά ∆έντρα και να εναρµονιστούν µε το ∆άσος».

