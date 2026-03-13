Νέα Κυδωνία: Το ρεύμα κόβει και το… νερό – Διακοπή υδροδότησης λόγω διακοπής ρεύματος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ από ώρα 08:00 έως 14:00, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας και συγκεκριμένα:

1. στην υψηλή ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας (περιοχή που υδρεύεται από τα πιεστικά της δεξαμενής της Αγίας Μαρίνας)

2. στον πάνω Σταλό και συγκεκριμένα στην περιοχή που υδρεύεται από το αντλιοστάσιο του Κούμου

3. στην υψηλή ζώνη της δεξαμενής Σταλού (Κούκου) που τροφοδοτείται από το πιεστικό συγκρότημα που βρίσκεται στη σχετική δεξαμενή

4. στην περιοχή Τρούλοι – Πενταριανά (περιοχές που υδρεύονται από το πιεστικό κάτω από την Εθνική).

Επίσης την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ από ώρα 08:00 έως 14:00, είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή νερού στους οικισμούς Αγυιάς και Κυρτομάδω της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Σημειώνεται ότι οι διακοπές στην υδροδότηση είναι πιθανό να περιορισθούν χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών.