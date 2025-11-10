menu
Αθλητικά

Νέα ήττα ο Γρανίτης 0-2 από τον Ιωνικό

Την 8η ήττα του σε ισάριθµα παιχνίδια (5η εντός) γνώρισε ο Γρανίτης χθες στις Μουρνιές µε 0-2 από τον Ιωνικό και έµεινε ουραγός στον 6ο όµιλο χωρίς βαθµό.
Στην πρώτη φάση η οµάδα της Νίκαιας κέρδισε πέναλτι στο 14’ σε ανατροπή του Γιαννούλη από τον Στεφανίδη και ο Ματσούκας ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα.
Ο Τσιµπουέζε είχε σουτ στο 19’ στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού αλλά στο 43’ ο παίκτης των γηπεδούχων δεν µπόρεσε να διώξει µε κεφαλιά και η µπάλα στρώθηκε στον ∆ρίτσα που µε κεφαλιά διαµόρφωσε το τελικό 0-2. Στο 54’ ο Τσιµπουέζε και στο 67’ ο Μαρτσάκης θα µπορούσαν να είχαν πετύχει κάποιο τέρµα χωρίς να αλλάξει κάτι.
∆ιαιτητής: ∆ρακωνάκης (Μπιµπάκης – Μασέλη), Ηρακλείου
Γρανίτης (Θάνος Χατζηαθανασίου): Πενταράκης (37’ λ.τρ. Κορωνάκης), Λαµπάκης (64’ Τρούµπαλος), Στεφανίδης, Σοφούλης, Παχής, Βασιλάκης (76’ Παπαδογιάννης), Μαυροµάτης, Ψαράκης (64’ ∆ηµητριάδης),Μαρτσάκης, Κοκάκης (76’ Παπαδάκης), Τσιµπουέζε.
Ιωνικός (Βαγγέλης Τζιάρρας): Ντροζντ, Λαµπίρης (81’ Κετίκογλου), Γιαννούλης, Κεφαλάς, Καλλιτσουνάκης, Τζάκσον, Κτενάς, Ιωαννίδης, ∆ρίτσας, Ματσούκας (64’ Μίχος), Σάνι (31’ λ.τρ. Τασιούλης).

Ο ΠΟΑ ΕΣΠΑΣΕ ΜΕ 2-0 ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΠΟΑ έσπασε το αήττητο της ΑΕ Μυκόνου και την πλησίασε στον πόντο την οµάδα των Κυκλάδων ενώ ο Γιούχτας έµεινε όρθιος στην έδρα του Εθνικού. Η 8η αγωνιστική:
•ΠΟΑ-ΑΕ Μυκόνου 2-0
•Ηλυσιακός-Χαϊδάρι 1-0
•Αίας Σαλ.-Αστέρας Βάρης 0-1
•Θύελλα Ραφ.-Σαρωνικός 1-0
•Εθνικός-Γιούχτας 1-1
Βαθµολογία (8 αγώνες)
Μύκονος 12-6 19
ΠΟΑ 11-7 18
Αστέρας Βάρης 13-5 17
Εθνικός Π. 11-8 15
Σαρωνικός 9-6 14
Θύελλα Ραφ. 12-8 13
Ιωνικός Ν. 9-8 12
Αίας Σαλαµ. 10-12 9
Γιούχτας 12-11 8
Ηλυσιακός 5-10 7
Χαϊδάρι 3-10 4
Γρανίτης 2-18 0
Επόµενη 9η αγωνιστική (16/11)
•Εθνικός-Γρανίτης
•ΑΕ Μυκόνου-Χαϊδάρι
•Αστέρας Βάρης-ΠΟΑ
•Σαρωνικός-Ηλυσιακός
•Ιωνικός-Αίας Σαλαµίνας
•Γιούχτας-Θύελλα Ραφήνας

