Νέα Γραμμή Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία από τον Δήμο Ηρακλείου

Τη δημιουργία της νέας Γραμμής Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία με τη χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ανακοινώνει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής με στόχο μια πόλη ισότιμη, προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η τηλεφωνική γραμμή 2813409595 και η ηλεκτρονική διεύθυνση paspalaki-e@heraklion.gr είναι από τις 5 Νοεμβρίου 2025 στη διάθεση των Ατόμων με Αναπηρία και τελούν υπό την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης ανέφερε ότι η πληροφόρηση, ενημέρωση και υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση της αυτονομίας των πολιτών και δήλωσε: «Έχοντας διαπιστώσει την ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού γραφείου ενημέρωσης που θα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας και υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους, ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει τη δημιουργία γραμμής τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης συμπολιτών μας με αναπηρία για την άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση τους. Με τη νέα αυτή παροχή οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα λαμβάνουν πληροφορίες, θα υποβάλλουν αιτήματα και θα ζητούν στήριξη για ζητήματα που τους αφορούν».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2813409595 καθώς και να στέλνουν τα αιτήματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση paspalaki-e@heraklion.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 08:00-14:30»

