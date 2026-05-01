Νέα γραφεία εργαζόμενων ΔΕΔΙΣΑ

Εγκαινιάστηκαν χθες το απόγευµα στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων τα νέα γραφεία του Συλλόγου Εργαζοµένων της ∆Ε∆ΙΣΑ και η αίθουσα εκδηλώσεων, αφιερωµένη στον Χαράλαµπο Σοφιανό, πρωτεργάτη και ιδρυτή της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης επί δηµαρχίας Γιώργου Τζανακάκη.

Στην τελετή παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήµαρχος Χανίων Παναγιώτης Σηµανδηράκης, παράγοντες της αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθµού αλλά και εργαζόµενοι της Επιχείρησης.

Στην δήλωσή του, ο δήµαρχος Χανίων Παναγιώτης Σηµανδηράκης επεσήµανε χαρακτήρισε τη χθεσινή ηµέρα πολύ σηµαντική «για τους εργαζόµενους καθαριότητας για τους εργαζόµενους στη ∆Ε∆ΙΣΑ και όχι µόνο, καθώς παραδίδεται ένας νέος χώρο, µία νέα λέσχη ένα σηµείο συνάντησης, ένα σηµείο εκπαίδευσης, ένα σηµείο αναφοράς για όλους αυτούς που φροντίζουν καθηµερινά στο να είµαστε καθαρή πόλη στο να µπορούµε να διατηρούµε αυτό το βασικό στοιχείο πολιτισµού. Παράλληλα όµως σήµερα είναι µια ξεχωριστή ευκαιρία να τιµήσουµε όχι µόνο τους ανθρώπους της καθαριότητας που σήµερα εργάζονται αλλά αυτούς που πρωτοστάτησαν, τον πρωτοπόρο µάλιστα που είναι ο Χαράλαµπος Σοφιανός, έναν άνθρωπο που µε την πρωτοβουλία που είχε επί θητείας στο ∆ήµο του Γιώργο Τζανακάκη, δροµολόγησε όλη αυτή την ιστορία της ∆Ε∆ΙΣΑ και από όπου και αν θήτευσε στα επόµενα βήµατά του πάντοτε το µυαλό του και η ψυχή του ήταν στραµµένα εδώ στον τόπο του και στη δραστηριότητα της ∆Ε∆ΙΣΑ. Προσωπικά του χρωστάω ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ. Αλλά σήµερα το ευχαριστώ αυτό δεν είναι από τη δηµοτική Αρχή µόνο, είναι πρωτίστως από τους ίδιους τους εργαζόµενους πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν αυτή την δηµιουργική πορεία τους µε πρόεδρο τον Χαράλαµπο Σοφιανό και σήµερα είναι µια µέρα γιορτής για όλους τους εργαζόµενους και για όλο το ∆ήµο Χανίων».

Τόσο ο Περιφερειάρχης Κρήτης όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Σταύρος Αρναουτάκης και Νίκος Καλογερής αντίστοιχα, τόνισαν ότι πως «αυτό που θέλουν να βλέπουν οι πολίτες είναι την πόλη τους καθαρή και η τιµή στον πρωτεργάτη ίδρυσης της ∆Ε∆ΙΣΑ αποτελεί δικαίωση».

Με πολλή συγκίνηση ο τιµώµενος Χαράλαµπος Σοφιανός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους για την ενέργεια αυτή τονίζοντας ότι «αισθάνοµαι µία εσωτερική συγκίνηση γιατί οι µέρες της ∆Ε∆ΙΣΑ το 1993 όταν έγιναν τα βήµατα ίδρυσής της είχαµε µέσα στο µυαλό µας ότι κάτι δηµιουργικό θα γίνει. Σήµερα αντιλαµβανόµαστε ότι έχει φτιάξει το εργοστάσιο, έχει φτιάξει εγκαταστάσεις και σήµερα αυτά τα γραφεία. Είµαι πολύ χαρούµενος γιατί ένας χώρος που ασχολείται µε τα απορρίµµατα έχει αυτή την εξέλιξη», είπε ο κ. Σοφιανός ενώ καταλήγοντας τόνισε πως αισθάνεται πολύ µεγάλη ικανοποίηση που δόθηκε το όνοµα του σε αυτό τον χώρο.