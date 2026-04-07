Νέα γεώτρηση στα Λιβάδια Κισσάµου

Εντός της εβδοµάδας αναµένεται να υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση του ∆ήµου Κισσάµου µε την Περιφέρεια Κρήτης για την αποκατάσταση µιας παλιάς γεώτρησης που κατέπεσε στα Λιβάδια Κισσάµου. Όπως µας ανέφερε η γενική γραµµατέας του ∆ήµου κα Πόπη Καπετανάκη, «η νέα γεώτρηση θα γίνει σε απόσταση 15 µ. από την παλιά, που κατέπεσε καθώς είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια. Πήραµε νέα χρήση άδειας από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων, έγινε η µελέτη και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντoς προχωράµε στην ανάθεσή της». Το ζήτηµα είναι η συγκεκριµένη γεώτρηση να έχει ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι καθώς όλη η νοτιοδυτική Κίσσαµος αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα άρδευσης!