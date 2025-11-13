menu
Νέα ευρήματα στον Λόφο Καστέλι: Μινωική ‘‘βιοµηχανία’’ αρµάτων στα Χανιά;

Δημήτρης Μαριδάκης
Δημήτρης Μαριδάκης
0

■ Αναφορές της διευθύντριας των ανασκαφών δρ Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη

Ευρήµατα που υποδηλώνουν την ύπαρξη µιας πρώτης µορφής ‘‘βιοµηχανίας’’ που κατασκεύαζε άρµατα στα Χανιά, τα οποία µάλιστα φέρεται να ‘‘εξάγονταν’’ και σε άλλες πόλεις της Κρήτης, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο µινωικό ανακτορικό κέντρο της Κυδωνίας στον λόφο Καστέλι. Στο µεταξύ, η πρόσφατη ένταξη του µνηµείου στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, έρχεται να τού προσφέρει διεθνή αναγνώριση αλλά και -συγχρόνως- θέτει ως βασική προϋπόθεση τον απόλυτο σεβασµό του µνηµείου και της περιοχής από την Πολιτεία.   

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, µεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της διάλεξης µε θέµα «Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO» που πραγµατοποίησε η πρόεδρος της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.) και διευθύντρια των συστηµατικών ανασκαφών στον λόφο Καστέλι, ∆ρ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, χθες στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Τη διάλεξη οργάνωσε η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. µε αφορµή την ένταξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου της Κυδωνίας (µαζί µε εκείνα των Κνωσού, Φαιστού, Μαλίων, Ζάκρου, Ζωµίνθου) στα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO.

Μιλώντας στα «Χ.ν.», η κα Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη επεσήµανε ότι η ένταξη του Ανακτορικού Κέντρου της Κυδωνίας στον Κατάλογο της UNESCO καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του µνηµείου, τη σηµασία του για τον µινωικό πολιτισµό αλλά και το διεθνές ενδιαφέρον που αυτό συγκεντρώνει.

«Όλο και έρχονται καινούρια στοιχεία στο φως από την ανασκαφή µέσα από µια διεπιστηµονική προσέγγιση και εµπλουτίζουν τις γνώσεις µας για τον µινωικό πολιτισµό», σηµείωσε η κα Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη και πρόσθεσε ότι κατά τις πρόσφατες ανασκαφές «εντοπίστηκε µια πινακίδα γραµµικής Β΄ γραφής, που φέρει ιδεογράµµατα από ζυγό και ινία άρµατος καθώς και άλογα, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι στα Χανιά κατασκευάζονταν άρµατα και να δίνονταν στην υπόλοιπη Κρήτη».

Μάλιστα, όπως τόνισε η κα Βλαζάκη, την υπόθεση αυτή ενισχύει πινακίδα που βρέθηκε στην Κνωσσό και αναφέρεται σε άρµατα που ήρθαν εκεί από την υπόλοιπη Κρήτη, ενώ και η πρώτη πινακίδα γραµµικής Β΄ που εντοπίσαµε στα Χανιά ήταν 10 ζεύγη τροχών για άρµατα. «Αυτό σηµαίνει ότι εκτός από το εµπόριο και την παραγωγή ελαίου και αρωµατικού λαδιού που πήγαινε στην ανατολική Μεσόγειο, µάλλον είχαµε και µια πρώτης µορφής βιοµηχανία στα Χανιά», επεσήµανε η κα Βλαζάκη.

Ωστόσο, όπως υπογράµµισε καταλήγοντας, η διεθνής αναγνώριση της σηµασίας του ανακτορικού κέντρου της Κυδωνίας συνεπάγεται τον απόλυτο σεβασµό του µνηµείου και τη µη αποδοχή µεγαλεπίβολων επεµβάσεων και σχεδίων, που ενέχουν τον κίνδυνο αφενός να αλλοιώσουν την φυσιογνωµία της περιοχής και αφετέρου να δροµολογήσουν την απένταξη του µνηµείου από τον Κατάλογο της UNESCO.

