Νέα επιτυχία για το Πολυτεχνείο Κρήτης – Τεχνοβλαστός του Ιδρύματος επιλέχθηκε για χρηματοδότηση

Μια σημαντική επιτυχία καταγράφει το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ο τεχνοβλαστός του Ιδρύματος Sense Space Informatics P.C. επιλέχθηκε για χρηματοδότηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα EIC Pre-Accelerator της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόταση “SandCASLE – Creating Adaptive Special Learning Educational Environments”.

Με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, η Sense Space Informatics αποτελεί έναν από τους πρώτους δύο τεχνοβλαστούς (spin-offs) που ιδρύθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας SenseLab.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πολυτεχνείου, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ορόσημο, καθώς επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1.083 προτάσεις από όλη την Ευρώπη, με μόνο 70 εταιρείες να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Το EIC θεωρείται το πλέον εμβληματικό και φιλόδοξο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία.
Το έργο SandCASLE στοχεύει στη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ενίσχυσης της χωρικής νοημοσύνης, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες με σκοπό τη συμπεριληπτική και προσβάσιμη εκπαίδευση και την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών μάθησης.
Η Sense Space Informatics σχεδιάζει και δημιουργεί καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα στους τομείς της Γεωπληροφορικής, των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και παρακολούθησης της Γης, ενώ αναπτύσσει εξειδικευμένα, αυτόνομα μη επανδρωμένα και συνεργατικά συστήματα (εναέρια, επίγεια, επιθαλάσσια, υποθαλάσσια) με έμφαση στη λειτουργική ανθεκτικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Επίσης, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αντικείμενα χαρτογράφησης, ναυτιλιακών εφαρμογών, πολιτικής προστασίας, εκμετάλλευσης πρώτων υλών, προστασίας περιβάλλοντος, πολιτισμού, υγείας, αγροδιατροφής, κ.α.
Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πολυτεχνείου Κρήτης ως διεθνούς πυρήνα αριστείας στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης. Αναδεικνύει τη δυναμική των τεχνοβλαστών να μετατρέπουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε βιώσιμα τεχνολογικά προϊόντα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στην παγκόσμια αγορά.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

