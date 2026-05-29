Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Στο λιμάνι της Γαύδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 αλλοδαποί, οι οποίοι, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, σε ένα ακόμη περιστατικό που καταγράφεται μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο με σημαία Ολλανδίας, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 36 αλλοδαπών και στη μεταφορά τους στο λιμάνι της Γαύδου.

Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γαύδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους. Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και μονάδων της δύναμης της FRONTEX.