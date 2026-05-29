Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Στο λιμάνι της Γαύδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 αλλοδαποί, οι οποίοι, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, σε ένα ακόμη περιστατικό που καταγράφεται μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο με σημαία Ολλανδίας, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 36 αλλοδαπών και στη μεταφορά τους στο λιμάνι της Γαύδου.

Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γαύδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους. Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και μονάδων της δύναμης της FRONTEX.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

