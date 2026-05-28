Νέα δράση από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης για τη στήριξη της νέας γενιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ξεκινούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, την νέα δράση «Μεγαλώνουμε Μαζί – Στηρίζοντας τη Νέα Οικογένεια» με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς και της σύγχρονης οικογένειας, μέσα από έγκυρη επιστημονική γνώση και ανοιχτό διάλογο με το κοινό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμβολή της Θεοδώρας Κουτεντάκη, Εντεταλμένης Συμβούλου Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, της Φιλαρέτης Δαφέρμου–Χρονάκη, Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου και της Πελαγίας Βοργιά, Εντεταλμένης Συμβούλου για θέματα πρόληψης στο νεανικό πληθυσμό Δήμου Ηρακλείου, και τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος, με τίτλο «Μεγαλώνοντας Υγιείς Γενιές: Η Διατροφή στην Παιδική Ηλικία – Λάθη και Σύγχρονες Προσεγγίσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, 18:00–20:30 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (Join: https://teams.microsoft.com/meet/340947675425252?p=tIXUIU3RJvQryv6eom | Meeting ID: 340 947 675 425 252 | Passcode: NU3Xp23R).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής και περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένες επιστήμονες – μέλη της Εταιρείας: τη Μαρία Ρογαλίδου, MD, PhD, Παιδίατρο – Παιδογαστρεντερολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ και Υπεύθυνη Μονάδας Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & Διατροφής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», με θέμα τη διατροφή στη βρεφική ηλικία, την Αίγλη Ζέλλου, MD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Υπεύθυνη Μονάδας Γαστρεντερολογίας – Ηπατολογίας της Β’ Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Π. Κυριακού», με θέμα τη διατροφή στη νηπιακή και σχολική ηλικία, καθώς και την Κωνσταντίνα Βασιλάκη, MD, PhD, Παιδίατρο – Παιδογαστρεντερολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ στην Παιδογαστρεντερολογική Μονάδα της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με θέμα τη διατροφή στην εφηβική ηλικία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί την αφετηρία μιας ολοκληρωμένης σειράς παρεμβάσεων που θα υλοποιούνται σε τακτική βάση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου ενημέρωσης, πρόληψης και ουσιαστικής υποστήριξης της νέας γενιάς και της σύγχρονης οικογένειας. Μέσα από τη συστηματική παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων, τη διαδραστική συμμετοχή του κοινού και την ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων υγείας και καθημερινότητας, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της γνώσης, την καλλιέργεια υπεύθυνων στάσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ζωντανού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, ενισχύοντας τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη προς όφελος της οικογένειας και των μελλοντικών γενεών»