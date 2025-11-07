Νέα δομή της Αστυνομίας στην Κρήτη

Σε ριζική αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αστυνομικής δομής, ικανής να αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες μορφές εγκληματικότητας του νησιού.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο, η νέα δομή περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση , με πλήρη διαρθρωτική οργάνωση και δύναμη 122 αστυνομικών ,

σε , με πλήρη διαρθρωτική οργάνωση και δύναμη , Ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων , που θα ασχολείται αποκλειστικά με την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι εκβιάσεις, οι ζωοκλοπές, οι αγροζημιές και η παράνομη διακίνηση όπλων,

, που θα ασχολείται αποκλειστικά με την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι εκβιάσεις, οι ζωοκλοπές, οι αγροζημιές και η παράνομη διακίνηση όπλων, Ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης και των Τ.Α.Ε. με 150 νέους αστυνομικούς ,

, Αναδιοργάνωση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.), τα οποία θα ενοποιηθούν με τις Ο.Π.Κ.Ε. και θα υπάγονται απευθείας στους Διευθυντές Αστυνομίας κάθε νομού.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

Η νέα Υποδιεύθυνση θα διαθέτει έξι τμήματα, μεταξύ των οποίων δίωξης ναρκωτικών, οικονομικών εγκλημάτων, αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, πληροφοριών και ειδικών δράσεων, εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας και διοικητικής υποστήριξης.

Η συγκρότηση αυτής της πολυεπίπεδης δομής –όμοιας με εκείνη της Θεσσαλονίκης– σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη θεσμική αναβάθμιση των τελευταίων ετών για την ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη.

Παράλληλα, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, που σήμερα αριθμούν 242 αστυνομικούς κατανεμημένους σε έξι τμήματα (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι), αποκτούν ενιαία διοικητική δομή, νέο εξοπλισμό και αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΕΚΑΜ Κρήτης.

Οι ομάδες αυτές, όπως αναφέρθηκε, θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών και καταστολής οργανωμένου εγκλήματος.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το νέο Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων θα έχει αποστολή την πρόληψη και εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Κρήτη, εστιάζοντας σε:

εγκλήματα κατά ζωής,

παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων,

εκβιάσεις και ληστείες,

φαινόμενα ζωοκλοπών και αγροζημιών.

Η δομή αυτή, όπως υπογραμμίζεται, ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του νησιού, όπου η εγκληματικότητα έχει κατά τόπους τοπικά χαρακτηριστικά και απαιτεί εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Η Κρήτη ενισχύεται συνολικά με 234 νέους αστυνομικούς (150 στην Υποδιεύθυνση και στα Τ.Α.Ε., 84 σε αερολιμένες και υπηρεσίες της Δ.Α. Χανίων).

Έτσι, η συνολική δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί ανέρχεται πλέον σε πάνω από 2.200 αστυνομικούς, ενώ κατά τη θερινή περίοδο του 2025 είχαν ήδη προστεθεί 283 εποχικά στελέχη για την τουριστική κάλυψη.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Ο υπουργός τόνισε ότι με τις αλλαγές αυτές, «η Κρήτη αποκτά ένα ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο αστυνομικό δίκτυο, ικανό να ανταποκρίνεται άμεσα στα κρίσιμα περιστατικά και να εγγυάται την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών».

Η αναδιάρθρωση, όπως επισημάνθηκε, συνοδεύεται από νέο κανονισμό λειτουργίας, κοινά επιχειρησιακά πρωτόκολλα και ετήσια αξιολόγηση όλων των στελεχών που υπηρετούν στις ειδικές μονάδες.

Η νέα δομή της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη αποτελεί πιλοτικό μοντέλο περιφερειακής αστυνόμευσης, που θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

«Η Κρήτη είναι πρότυπο ασφάλειας και οφείλουμε να τη διατηρήσουμε τέτοια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.