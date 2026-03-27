Νέα διευκρινιστική διαταγή για τη στάθμευση των τροχόσπιτων – Τι ισχύει

Σε πλήρη αποσαφήνιση του πλαισίου για τη στάθμευση τροχόσπιτων προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, με νέα διευκρινιστική διαταγή που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ρύθμιση βάζει τέλος στις παρερμηνείες των προηγούμενων ετών, ξεχωρίζοντας ρητά τη νόμιμη στάθμευση από την παράνομη κατασκήνωση και επιχειρώντας να αποκαταστήσει το κλίμα για τον περιηγητικό τουρισμό στην Ελλάδα.

Αναλυτικά ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. (Σύλλογος Επαγγελματιών Αυτοκινούμενων και Ρυμουλκούμενων Τροχόσπιτων Ελλάδος) αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έκδοση της νέας διευκρινιστικής διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Αρ. Πρωτ. 1246/26/351380), με την οποία αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς στάθμευσης αυτοκινούμενων & ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025).

Κατόπιν συντονισμένης συνεργασίας με τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού, την Αστυνομία και την ΕΛΑΤ, αποσαφηνίζεται πλέον με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη στάθμευση αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχοσπίτων, αίροντας κάθε προηγούμενη παρερμηνεία.

Με τη νέα αυτή σαφή διαταγή, η Ελλάδα αποκαθιστά το κλίμα φιλοξενίας προς τον περιηγητικό τουρισμό, διασφαλίζοντας ότι η νόμιμη στάθμευση δεν συγχέεται πλέον με την παράνομη κατασκήνωση.

Τι ισχύει πλέον επίσημα

1. Εντός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 6 ΚΟΚ)

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα έως 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση απεριόριστης διάρκειας σε όλες τις θέσεις όπου επιτρέπεται και για τα λοιπά οχήματα.

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα (ανεξαρτήτως μήκους): Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

2. Εκτός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 5 ΚΟΚ)

Η στάθμευση επιτρέπεται σε χώρους που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, στα ερείσματα των οδών ή στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, εφόσον δεν υπάρχει ειδική απαγορευτική σήμανση.

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός 24ώρου για τη στάθμευση εκτός κατοικημένων περιοχών.

3. Διευκρίνιση στάθμευσης έναντι κατασκήνωσης

Η νέα διαταγή υπογραμμίζει ότι η ρήτρα επιφύλαξης του ΚΟΚ (Άρθρο 38) εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.

Η απλή στάθμευση, χωρίς ανάπτυξη εξοπλισμού (τέντες, τραπεζοκαθίσματα, εξωτερικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), είναι απολύτως νόμιμη και δεν συνιστά παράνομη εγκατάσταση ή κατασκήνωση.

Με τις ανωτέρω ενέργειες η χώρα μας εκσυγχρονίζει, τακτοποιεί και αποκαθιστά με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα περιηγητών που επλήγη το προηγούμενο έτος και επανέρχεται δυναμικά ως φιλικός σύγχρονος και ευρωπαϊκός προορισμός.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους και συνεχίζουμε μεθοδικά να εργαζόμαστε για:

· τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών,

· τη θεσμική θωράκιση του κλάδου,

· και την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στους εγχώριους και διεθνείς ταξιδιώτες»