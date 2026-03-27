menu
17.2 C
Chania
Παρασκευή, 27 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Νέα διευκρινιστική διαταγή για τη στάθμευση των τροχόσπιτων – Τι ισχύει

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε πλήρη αποσαφήνιση του πλαισίου για τη στάθμευση τροχόσπιτων προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, με νέα διευκρινιστική διαταγή που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ρύθμιση βάζει τέλος στις παρερμηνείες των προηγούμενων ετών, ξεχωρίζοντας ρητά τη νόμιμη στάθμευση από την παράνομη κατασκήνωση και επιχειρώντας να αποκαταστήσει το κλίμα για τον περιηγητικό τουρισμό στην Ελλάδα.

Αναλυτικά ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. (Σύλλογος Επαγγελματιών Αυτοκινούμενων και Ρυμουλκούμενων Τροχόσπιτων Ελλάδος) αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έκδοση της νέας διευκρινιστικής διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Αρ. Πρωτ. 1246/26/351380), με την οποία αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς στάθμευσης αυτοκινούμενων & ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025).
Κατόπιν συντονισμένης συνεργασίας με τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού, την Αστυνομία και την ΕΛΑΤ, αποσαφηνίζεται πλέον με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη στάθμευση αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχοσπίτων, αίροντας κάθε προηγούμενη παρερμηνεία.
Με τη νέα αυτή σαφή διαταγή, η Ελλάδα αποκαθιστά το κλίμα φιλοξενίας προς τον περιηγητικό τουρισμό, διασφαλίζοντας ότι η νόμιμη στάθμευση δεν συγχέεται πλέον με την παράνομη κατασκήνωση.
Τι ισχύει πλέον επίσημα
1. Εντός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 6 ΚΟΚ)
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα έως 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση απεριόριστης διάρκειας σε όλες τις θέσεις όπου επιτρέπεται και για τα λοιπά οχήματα.
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα (ανεξαρτήτως μήκους): Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
2. Εκτός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 5 ΚΟΚ)
Η στάθμευση επιτρέπεται σε χώρους που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, στα ερείσματα των οδών ή στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, εφόσον δεν υπάρχει ειδική απαγορευτική σήμανση.
Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός 24ώρου για τη στάθμευση εκτός κατοικημένων περιοχών.

3. Διευκρίνιση στάθμευσης έναντι κατασκήνωσης
Η νέα διαταγή υπογραμμίζει ότι η ρήτρα επιφύλαξης του ΚΟΚ (Άρθρο 38) εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.
Η απλή στάθμευση, χωρίς ανάπτυξη εξοπλισμού (τέντες, τραπεζοκαθίσματα, εξωτερικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), είναι απολύτως νόμιμη και δεν συνιστά παράνομη εγκατάσταση ή κατασκήνωση.
Με τις ανωτέρω ενέργειες η χώρα μας εκσυγχρονίζει, τακτοποιεί και αποκαθιστά με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα περιηγητών που επλήγη το προηγούμενο έτος και επανέρχεται δυναμικά ως φιλικός σύγχρονος και ευρωπαϊκός προορισμός.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους και συνεχίζουμε μεθοδικά να εργαζόμαστε για:
· τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών,
· τη θεσμική θωράκιση του κλάδου,
· και την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στους εγχώριους και διεθνείς ταξιδιώτες»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum