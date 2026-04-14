Νέα διάκριση για τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης ορίσθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας “Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια” , Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Βραβείου Bernard Roy.

Το Βραβείο Bernard Roy του EWG MCDA είναι μια αναγνώριση που απονέμεται σε ερευνητή κάτω των 40 ετών (δηλαδή, το 2026 – γεννημένος το 1986 ή αργότερα) για μια εξαιρετική συμβολή στη μεθοδολογία ή/και στις εφαρμογές της Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια (MCDA).

Το βραβείο θα απονεμηθεί επίσημα στην εναρκτήρια συνεδρίαση της φθινοπωρινής συνάντησης του EWG MCDA (το 2026 που διοργανώνεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας) εάν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά την παρουσίαση του διαγωνισμού από τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής Καθηγητής Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, ο νικητής θα κληθεί να δώσει μια ομιλία.

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής Bernard Roy στις 10 Ιουνίου 2002, σε πανηγυρική τελετή ανακηρύχθηκεΕπίτιμος Διδάκτοραςτης Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τη σημαντική συνεισφορά του στη θεμελίωση της θεωρίας υποστήριξης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια.

Επίσης, Θεωρείται ο ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Σχολής Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων.

H Σχολή ιδρύθηκε το 1975 και έκτοτε πραγματοποιήθηκαν 100 συνεδριάσεις (2 φορές το χρόνο, βλ. https://www.euro-online.org/web/ewg/1/euro-working-group-on-multiple-criteria-decision-aiding-mcda)