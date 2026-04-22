Νέα διάκριση για τα ξενοδοχεία Βανταράκη στον Αποκόρωνα

Τα πολυτελή ξενοδοχεία της Vantarakis Hotels Collection, στη Γεωργιούπολη Χανίων, διακρίθηκαν και το 2026 στα TUI Global Hotel Awards, έναν θεσμό που βασίζεται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις των επισκεπτών της TUI.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτυπώνει τη συνολική εμπειρία που βιώνουν οι ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις προσωπικές τους κριτικές και βαθμολογίες. Οι επισκέπτες αναδεικνύουν στοιχεία όπως η εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις και η αίσθηση φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τα ξενοδοχεία του Ομίλου.

Στο πλαίσιο των φετινών βραβεύσεων, τα Anemos Luxury Grand Resort, Mythos Palace Resort & Spa, Eliros Mare Hotel και Pepper Sea Club απέσπασαν τον τίτλο “Quality Hotel” για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική εικόνα που έχουν διαμορφώσει στο διεθνές κοινό.

Όπως επισημαίενι η εταιρεία, «η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια για διατήρηση υψηλών προτύπων και ενισχύει τη θέση της Vantarakis Hotels Collection στον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω εξέλιξη»