Νέα αυστηρή σύσταση από την Πολεοδομία Ηρακλείου προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με αφορμή τα σημερινά περιστατικά με την πτώση μπαλκονιού στην οδό Χρύσανθου Οικονόμου και την κατάρρευση τμήματος της εξωτερικής τοιχοποιίας κτίσματος στην οδό Γιαννίκου στη συνοικία του Λάκκου, η Πολεοδομία Ηρακλείου για μια ακόμα φορά απευθύνει αυστηρή σύσταση και έκκληση προς στους ιδιοκτήτες να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους στα ακίνητα τους και να προχωρούν στις απαραίτητες συντηρήσεις όπου θεωρείται απαραίτητο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη μίλησε για το πρόβλημα των ετοιμορροπίων στην παλιά πόλη επισημαίνοντας τους παράγοντες κινδύνου κατάρρευσης: “Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε ετοιμορροπίες στην παλιά πόλη που αφορούν ακόμα και στον πρόβολο του δώματος, το γείσο της ταράτσας, ο οποίος είναι στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής. Τα οικήματα και κτίσματα που εμφανίζουν ετοιμορροπίες είναι εύκολο να καταρρεύσουν ακόμα και από δυνατό αέρα, δυνατή βροχή αλλά και από μικρό σεισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίζουν για τη συντήρηση των οικοδομών τους”.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας για την πτώση του μπαλκονιού σε ιδιωτικό χώρο στην οδό Χρύσανθου Οικονόμου, οι μηχανικοί της Πολεοδομίας Ηρακλείου έχουν ολοκληρώσει την αυτοψία στο σημείο και προχωρούν σε έκθεση κατεδάφισης που θα κοινοποιηθεί στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει ήδη ενημερωθεί και έχει διαβεβαιώσει την Υπηρεσία ότι θα προβεί στην άρση των ετοιμορροπιών της οικοδομής. Ως προς το ακίνητο της οδού Γιαννίκου, έχει γίνει αυτοψία και θα κοινοποιηθεί η έκθεση άρσης της ετοιμορροπίας στον ιδιοκτήτη. Στη μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών, ο φάκελος θα κατατεθεί στον εισαγγελέα».

