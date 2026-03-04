Νέα Αριστερά: Παρέμβαση Χαρίτση για Σούδα

Nα δεσμευτεί ρητά ότι η ναυτική βάση της Σούδας και οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εκτός ρητού νατοϊκού πλαισίου, κάλεσε τον πρωθυπουργό, από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν.

Ο κ. Χαρίτσης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι με τη στάση της νομιμοποιεί μια παράνομη επίθεση σε μια κυρίαρχη χώρα και συναινεί στην κατάλυση του διεθνούς δικαίου. Χαρακτήρισε το Ισραήλ ως τον «επιτιθέμενο σε αυτόν τον πόλεμο», ο οποίος επιδιώκει τη βίαιη αναδιαμόρφωση των ισορροπιών ισχύος με «γενοκτονικές μεθόδους και εγκλήματα πολέμου», από τη Γάζα μέχρι τον Λίβανο.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, όπως μετέδωσε το ertnews, προειδοποίησε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω της μονομερούς πρόσδεσης στη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ. «Στον πόλεμο δεν μπαίνεις απότομα, διολισθαίνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρωθυπουργό να δεσμευτεί ρητά ότι η ναυτική βάση της Σούδας και οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εκτός ρητού νατοϊκού πλαισίου.