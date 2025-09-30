Νέα Αριστερά: Η ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία

«Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με στόχο τον περιορισμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν, έχουν προξενήσει υπερβολικό ζήλο σε ΕΛΑΣ και εισαγγελικές Αρχές, σε σημείο που σχηματίζονται αυτεπάγγελτα ποινικές δικογραφίες για συνδικαλιστές ακόμα και για πολιτικούς αρχηγούς», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία με αίτημα την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, επειδή επισκέφθηκε τα αγροτικά μπλόκα στην Καρδίτσα τον περασμένο Φλεβάρη», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για γελοιότητα, αλλά αυτή η κυβέρνηση διολισθαίνει διαρκώς σε αυταρχισμούς όσον αφορά τη συλλογική δράση». «Πρόκειται για ποινικοποίηση της πολιτικής και της συνδικαλιστικής δράσης», τονίζει.

«Στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι η βουλευτική του ιδιότητα και ο θεσμικός του ρόλος ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του κόμματος της Νέας Αριστεράς επιβάλλουν την παρουσία του όχι μόνο στις αγροτικές, αλλά σε κάθε κινητοποίηση όπου επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες διαμαρτύρονται και διεκδικούν», συνεχίζει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Όσον αφορά τις ποινικές διώξεις των αγροτών συνδικαλιστών στην ίδια δικογραφία, ο Αλ. Χαρίτσης τονίζει ότι σε μια ισχυρή δημοκρατία, όταν πραγματοποιούνται ειρηνικές διαδηλώσεις, οι Αρχές οφείλουν να επιδεικνύουν ανοχή πριν απαγγείλουν τέτοιου είδους κατηγορίες σε πολίτες που διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους», σημειώνει η Νέα Αριστερά και προσθέτει:

«Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, απευθυνόμενος στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, ζητά την άρση ασυλίας του για λόγους αρχών και όχι ως παραδοχή ενοχής, όπως είχε εξαρχής δηλώσει, εκφράζοντας για άλλη μια φορά τη στήριξή του στους αγρότες».

«Η δίωξη αυτή δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Είναι ένα μήνυμα εκφοβισμού προς κάθε αγρότη, κάθε εργαζόμενο, κάθε πολίτη που αγωνίζεται», τονίζει.

«Η Νέα Αριστερά βρίσκεται δίπλα στους αγρότες. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στον αγώνα απέναντι σε μια εξουσία που καταφεύγει στη γελοιοποίηση της Δικαιοσύνης για να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Ο φόβος ανήκει σε αυτούς που κυβερνούν, όχι σε αυτούς που αγωνίζονται», καταλήγει η ανακοίνωση.