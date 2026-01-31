Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: 23 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές παρά την εκεχειρία

Τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το Σάββατο (31/01), από ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θυμάτων, μετά την υπογραφή της εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Οπως μετέδωσε το ertnews, μια μέρα αφότου το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας, επιδρομές έπληξαν τοποθεσίες σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων επιθέσεων σε μια πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας και σε έναν καταυλισμό σκηνών στο Χαν Γιουνίς, δήλωσαν αξιωματούχοι των νοσοκομείων που παρέλαβαν τις σορούς.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο γυναίκες και έξι παιδιά από δύο διαφορετικές οικογένειες. Μια αεροπορική επιδρομή έπληξε επίσης ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα πριν το προγραμματισμένο άνοιγμα του περάσματος Ράφα κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο. Καθώς όλα τα συνοριακά περάσματα της περιοχής έχουν κλείσει σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι Παλαιστίνιοι βλέπουν τη Ράφα σαν σανίδα σωτηρίας για τις δεκάδες χιλιάδες που χρειάζονται θεραπεία εκτός της περιοχής, όπου η πλειονότητα των ιατρικών υποδομών έχει καταστραφεί.

Το άνοιγμα του περάσματος, το οποίο θα είναι αρχικά περιορισμένο, σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό βήμα στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το άνοιγμα των συνόρων είναι ένα από τα δύσκολα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη της φάσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία περιλαμβάνει επίσης την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες διακυβέρνησης της Χαμάς και την εγκατάσταση μιας νέας κυβέρνησης για την επίβλεψη της ανοικοδόμησης.