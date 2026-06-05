ΝΔ: Κυρανάκη για Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής προτείνει ο Μητσοτάκης

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Όπως μετέδωσαν Αθηναικά ΜΜΕ, η πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.