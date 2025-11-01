NBA: Οι διαιτητές θα είναι εξοπλισμένοι με ακουστικά

Οι διαιτητές του NBA θα εξοπλιστούν με ακουστικά από σήμερα (1/11) για να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους και με τους ομολόγους τους που χρησιμοποιούν τα «replay center», ανακοίνωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Βόρειας Αμερικής.

Το μέτρο, που εφαρμόζεται από το NBA σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Διαιτητών, έχει δύο φάσεις: αρχικά, οι διαιτητές δεν θα φορούν τη συσκευή στα αυτιά τους, αλλά θα είναι στερεωμένα στις στολές τους, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν κατά την επανεξέταση μιας φάσης ή κατά τη διάρκεια μιας διακοπής του αγώνα, κατά την κρίση τους.

Η συσκευή, που δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων offseason, θα αξιολογηθεί στη συνέχεια στο τέλος του ημερολογιακού έτους. Εάν η αξιολόγηση είναι επιτυχής, οι διαιτητές θα έχουν το δικαίωμα να φορούν το ακουστικό σε όλους τους αγώνες που ξεκινούν τον Ιανουάριο.